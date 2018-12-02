Оздоев: «Хочу играть больше. Поговорю о своей ситуации с Семаком»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев дал понять, что хочет получать больше игровой практики в петербургском клубе. В нынешнем розыгрыше РПЛ хавбек провел три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

— Вы говорили, что свою роль в «Зените» обсуждали и с Семаком, и с руководством — в результате до зимнего перерыва остались в команде. Какова ситуация сейчас?

— Наверное, каждый футболист скажет, что выходить на поле так редко – это тяжело. Хочу играть больше. Собираюсь снова поговорить о своей ситуации – в первую очередь с тренерским штабом, с Богданычем. Сядем, обсудим, проясним, что и как. От решения главного тренера и буду исходить.

— У вас есть ответ – почему вы намного чаще проводите матчи на скамейке, чем на поле?

— Мне сложно это понять. Семак говорил, что по тренировкам ко мне вопросов и замечаний нет. Но выбор состава – решение главного тренера. Я нормально отношусь к его выбору.

— Турнирное положение «Зенита» будете учитывать? Вы хоть играете мало, но есть шанс стать чемпионом России.

— Я никогда не смотрел на турнирную таблицу с таким подходом – лишь бы медаль получить. По-моему, медаль надо заслужить.