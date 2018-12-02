Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Оздоев: «Хочу играть больше. Поговорю о своей ситуации с Семаком»

    Оздоев: «Хочу играть больше. Поговорю о своей ситуации с Семаком»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев дал понять, что хочет получать больше игровой практики в петербургском клубе. В нынешнем розыгрыше РПЛ хавбек провел три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    — Вы говорили, что свою роль в «Зените» обсуждали и с Семаком, и с руководством — в результате до зимнего перерыва остались в команде. Какова ситуация сейчас?

    — Наверное, каждый футболист скажет, что выходить на поле так редко – это тяжело. Хочу играть больше. Собираюсь снова поговорить о своей ситуации – в первую очередь с тренерским штабом, с Богданычем. Сядем, обсудим, проясним, что и как. От решения главного тренера и буду исходить.

    — У вас есть ответ – почему вы намного чаще проводите матчи на скамейке, чем на поле?

    — Мне сложно это понять. Семак говорил, что по тренировкам ко мне вопросов и замечаний нет. Но выбор состава – решение главного тренера. Я нормально отношусь к его выбору.

    — Турнирное положение «Зенита» будете учитывать? Вы хоть играете мало, но есть шанс стать чемпионом России.

    — Я никогда не смотрел на турнирную таблицу с таким подходом – лишь бы медаль получить. По-моему, медаль надо заслужить.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2018 07:00
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 3 декабря 2018, 00:04

      Ничего против него не имею, но играет он не очень хорошо(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1146

      qawzsexdr 2 декабря 2018, 22:07

      Посмотри на свою игру и все поймёшь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2422

      baden69 2 декабря 2018, 13:14

      Удивительный игрок! Не понимает почему сидит на скамейке, а не играет.... Наверное потому, что в его случае, даже наличие паспорта не помогает!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 2 декабря 2018, 11:52

      Как он вообще в Зените и зачем очутился ??? Ему давали шанс -- ничего не показал -- тренируйся и жди -- или уходи !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 декабря 2018, 11:00

      Продать бы его кому тыщ за 100 евро. Больше он не стоит.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12624

      Вомбат > prezent2017 2 декабря 2018, 11:54

      Его не возьмут и бесплатно - в аренду - с такой зарплатой. Чтобы получить место в основе ему надо переходить в клуб, где таких зарплат, как в Зените, нет. Даже в Урале он сидел бы на лавке. "Богданыч" должен это ему прямо сказать, и пусть Мага принимает решение уйти в условную Уфу с понижением зарплаты в десять раз или оставаться игроком запаса в Зените, получая миллион евро в год. Но по-хорошему, кто-то должен ответить за покупку Оздоева, ведь на момент приобретения этого игрока с ним уже давно было все ясно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Вомбат 2 декабря 2018, 13:27

      Енисей какой-нибудь подберет или Балтика. Там всех списанных подбирают.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff > prezent2017 2 декабря 2018, 22:50

      Бердыев в Рубин заберет) Они знакомы и он умеет работать с игроками ниже среднего)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 декабря 2018, 10:50

      И я как и мои коллеги хочу получать большую пенсию и нам её назначили в 2012г, но получаем мы с понижающим коэффициентом. Полную получим в 2035 г. кто доживёт. Разговаривать ни с кем не хочу, но обматерить есть кого...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7970

      BarStep 2 декабря 2018, 10:40

      Обратно от куда пришел... И играй себе наздоровье больше.., как умеешь.., если там позволят.. Есть и другие варианты..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 2 декабря 2018, 10:03

      чтобы играть надо уметь это делать в Зените даже супернап Заболотный на скамейке сидит и помалкивает а тут какой то Оздоев

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 2 декабря 2018, 09:55

      Зачем Зенит покупал это НИЧТО!? Надо от него побыстрее избавляться.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12624

      Вомбат > starche 2 декабря 2018, 11:59

      кто-то из коррумпированной швали в окружении фурсенко хорошо погрел руки, впарив Манчини нарезку из моментов игры Заболотного и Оздоева. И тот сказал фурсенко, что ему нужны эти двое. Причем по Оздоеву вся подборка была сделана в сезоне 2014-2015 году, когда этот игрок был на невероятном кураже и казался классным полузащитником.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 2 декабря 2018, 08:49

      так все хотят играть больше а мест только 10

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 