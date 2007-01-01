Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    А подпишитесь на нас в соцсетях – там полезно и интересно

    Фейсбук, вконтакте и твиттер – не только удобные площадки, где можно общаться с друзьями и смотреть мемы. В соцсетях есть много полезной и интересной информации.

    Например, на страницах «Бомбардира». Подпишитесь и будете регулярно получать ссылки на интересные материалы и главные новости.

    Смотрите, где мы есть:

    Вконтакте. У нас в группе полно материалов, которых нет на сайте: проводим опросы по спорным темам, вспоминаем самые важные моменты футбольной истории, рассказываем, какие матчи стоит посмотреть на этой неделе.

    Подписывайтесь тут

    Фейсбук. Здесь, наоборот, ничего лишнего. Пару раз в день присылаем самые нужные тексты про футбол. Подойдет для тех, кто любит читать длинные материалы и хочет узнавать только самое важное.

    Подписывайтесь тут

    Твиттер. О, сюда заходите обязательно. В твиттере у нас тоже немного постов, но они крутые. Ищем классные факты и статистику, потом доступно рассказываем ее.

    Подписывайтесь тут

    Что еще: нас можно читать в дзене, яндекс.новостях и телеграме. Если пользуетесь ими – присоединяйтесь.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:40
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2931

      Klaido 3 часа назад

      а накой вы кому-то сдались в соцсетях ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2487

      Skull_Boy 14 декабря, 15:52

      Такая же шляпа, как и на этом убогом сайте, одни утки и желтянки

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3072

      vladik12 > Skull_Boy 4 часа назад

      Че за дичь ты несешь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Drezden85 11 декабря, 13:39

      Когда вы уже сделаете приложение на андроиде?!?!?!?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3072

      vladik12 > Drezden85 11 декабря, 15:48

      Понимаю, что я из джунглей, но на WP тоже не помешало бы). Самый удобный и качественный футбольный сайт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3446

      _Marqella_ 11 декабря, 13:28

      Лично мне это не интересно...))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6

      Dazzman > _Marqella_ 11 декабря, 14:27

      а почему неинтересно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1355

      Агасфер 7 декабря, 18:02

      Как хорошо,что есть на свете
      отрада для души-соцсети!
      Ведь можно тут,ядрёна мать,
      дерьмом друг-друга поливать!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +770

      Dimka_Foxy 7 декабря, 17:28

      Подписчиков в вк накрутили что ли?) В среднем просмотров записи 3-4к, а подписчиков 300к, ахах

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6

      Dazzman > Dimka_Foxy 11 декабря, 11:39

      нет, лента вк так устроена, что посты показывают не всем подписчикам, а только небольшой части. так у всех пабликов, к сожалению

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      JellyBean 7 декабря, 16:22

      Есть в вк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8975

      bset 7 декабря, 13:39

      Подпишитесь на бомбардировкие новости и вам будет приходить что-то типа такого: https://bombardir.ru/news/558837-Promes-Nuzhno-li-uvolnyat-Karreru-Ne-znayu

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8975

      bset 7 декабря, 13:36

      Хочу, чтобы мне ещё и в соц. сетях срало разбитыми на мелкие новости интервью. Это будет действительно интересно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6

      Dazzman > bset 11 декабря, 11:38

      а что не так с короткими новостями?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      Utilizer 1 декабря, 20:54

      "Подпишитесь и будете регулярно получать ссылки на интересные материалы и главные новости."

      Предлагаете на это подписаться?

      1. 10 процентов про футбол от Бомбардира
      2. 50 процентов про футбол от изданий, которые Бомбардир взял с других источников и скопировал себе на сайт, причём не полностью, а разорвав материал на части
      3. 40 процентов сообщений к футболу ни как не относится. Про личную жизнь футболистов. Это не футбол-это быт.
      Куча грамматических ошибок и несоответствие заголовка содержимому в новостях.



      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3365

      ilichkadr > Utilizer 1 декабря, 21:55

      4. Гоним фуфло под прикрытием: Фейсбук, вконтакте и твиттер и иных удобных площадок, где есть наши подписчики.
      5. Наше благополучие это ваша подписка.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104614
    #2
    Zenit-84
    76110
    #3
    Андрей Ермошин
    66989
    #4
    Chernyi Lis
    64813
    #5
    DeMoN-FCMU
    62766
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru