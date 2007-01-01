А подпишитесь на нас в соцсетях – там полезно и интересно

Фейсбук, вконтакте и твиттер – не только удобные площадки, где можно общаться с друзьями и смотреть мемы. В соцсетях есть много полезной и интересной информации.

Например, на страницах «Бомбардира». Подпишитесь и будете регулярно получать ссылки на интересные материалы и главные новости.

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Вконтакте. У нас в группе полно материалов, которых нет на сайте: проводим опросы по спорным темам, вспоминаем самые важные моменты футбольной истории, рассказываем, какие матчи стоит посмотреть на этой неделе.

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Фейсбук. Здесь, наоборот, ничего лишнего. Пару раз в день присылаем самые нужные тексты про футбол. Подойдет для тех, кто любит читать длинные материалы и хочет узнавать только самое важное.

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Твиттер. О, сюда заходите обязательно. В твиттере у нас тоже немного постов, но они крутые. Ищем классные факты и статистику, потом доступно рассказываем ее.

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