Sky Italia: Мбаппе получит Kopa Trophy, Марта – женский «Золотой мяч»

Журналист итальянского отдела Sky Алесандро Алчиато сообщил подробности голосования на Kopa Trophy и «Золотой мяч» среди женщин.

Согласно источнику, первый Kopa Trophy (приз лучшему молодому игроку года) получит нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. В текущем году 19-летний футболист выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Кубок лиги в составе французского клуба. На международном уровне игрок стал чемпионом мира и лучшим молодым футболистом ЧМ-2018.

«Золотой мяч» в номинации среди женщин получит нападающая «Орландо Прайд» и сборной Бразилии Марта. В 2018 году она в составе национальной команды выиграла Кубок Латинской Америки.

Вчера Sky сообщил подробности мужской номинации на «Золотой мяч».