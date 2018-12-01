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    Sky Italia: Мбаппе получит Kopa Trophy, Марта – женский «Золотой мяч»

    Журналист итальянского отдела Sky Алесандро Алчиато сообщил подробности голосования на Kopa Trophy и «Золотой мяч» среди женщин.

    Согласно источнику, первый Kopa Trophy (приз лучшему молодому игроку года) получит нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. В текущем году 19-летний футболист выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Кубок лиги в составе французского клуба. На международном уровне игрок стал чемпионом мира и лучшим молодым футболистом ЧМ-2018.

    «Золотой мяч» в номинации среди женщин получит нападающая «Орландо Прайд» и сборной Бразилии Марта. В 2018 году она в составе национальной команды выиграла Кубок Латинской Америки.

    Вчера Sky сообщил подробности мужской номинации на «Золотой мяч».

    Источник: Sky Italia

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    01.12.2018 13:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 1 декабря 2018, 14:53

      ну вот всё, расписали,нам с Роналду в Париж ехать уже незачем...

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > koli4ka 1 декабря 2018, 16:21

      нам с Месси тоже)

      0
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