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    Селихов: «Буду биться за «Спартак» даже на одной ноге»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ против «Локомотива».

    – У вас есть какие-то особенные воспоминания от встреч с «Локомотивом»?

    – Мне запомнился матч, когда мы в упорной борьбе уступили – 3:4. Была непростая игра. Но вообще, есть и приятные воспоминания: мы нередко брали очки у железнодорожников. Хорошая команда, набрала ход. Будет очень интересная игра.

    – Надеетесь сыграть в ней?

    – Если мне скажут выйти на поле, буду биться за «Спартак» даже на одной ноге. Лучшие эмоции для меня – это играть 90 минут.

    Матч «Спартак» – «Локомотив» пройдет 2 декабря на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    01.12.2018 12:45
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 2 декабря 2018, 04:53

      вот так и играете все на одной ноге ,инвалиды

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      Рейтинг: -5

      Govy 1 декабря 2018, 21:49

      Вот вроде и не надо нам победы паровозников,но так омерзителен загадивший все свинарник,что болеть придется за железку....

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      Рейтинг: -5

      Govy > Спартач80 1 декабря 2018, 23:10

      Кабаны?)))))))всенародный свинарник-вот это вы......засравшие всю страну своими дешёвыми разборками,про футбол я молчу-это не про вас...

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 1 декабря 2018, 18:57

      Глядя на то, какой состав ставит Кононов, скоро Саша, ты будешь биться в аренде.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 декабря 2018, 18:56

      да ты 3-мя даже не можешь вечно косяки за тобой

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 1 декабря 2018, 18:35

      ВСя команда так и ииграет, да еще и тренер на одной извилина.)))
      "не исправленомуверить"

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      Рейтинг: -13

      gnatovroma 1 декабря 2018, 18:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 1 декабря 2018, 17:14

      Судя по игре, в Спартаке сейчас все одноногие...)

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      Рейтинг: -5

      Govy > sergeIKAZ 1 декабря 2018, 21:50

      Однорукие и одноглазые.....

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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 1 декабря 2018, 17:00

      Саша - бьются в истерике или в припадке. А вам нужно просто напросто ИГРАТЬ а значит качественно делать свою работу за которую вам платят деньги. И ещё запомни - что без болельщиков не может существовать ни одна команда. Полупустые трибуны это показатель вашего отношения к людям которые болеют за Спартак.

      2
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      Рейтинг: +101393

      zigbert 1 декабря 2018, 16:06

      Заверений никаких не надо. Меньше слов ,больше дела.

      6
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      Рейтинг: +213

      Масоха 1 декабря 2018, 15:27

      По нашему!По орловски!

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