Селихов: «Буду биться за «Спартак» даже на одной ноге»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ против «Локомотива».

– У вас есть какие-то особенные воспоминания от встреч с «Локомотивом»?

– Мне запомнился матч, когда мы в упорной борьбе уступили – 3:4. Была непростая игра. Но вообще, есть и приятные воспоминания: мы нередко брали очки у железнодорожников. Хорошая команда, набрала ход. Будет очень интересная игра.

– Надеетесь сыграть в ней?

– Если мне скажут выйти на поле, буду биться за «Спартак» даже на одной ноге. Лучшие эмоции для меня – это играть 90 минут.

Матч «Спартак» – «Локомотив» пройдет 2 декабря на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.