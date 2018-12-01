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    • Фанат, напавший на Глушакова: «Буду обжаловать решение суда. Пять лет – это очень много»

    Фанат, напавший на Глушакова: «Буду обжаловать решение суда. Пять лет – это очень много»

    Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов, выбежавший на поле в матче Лиги Европы с «Рапидом» (1:2), прокомментировал свой арест на десять суток и 5-летний запрет на посещение игр. По словам фаната, он будет обжаловать решение суда.

    – Адекватное наказание?

    – Нет, конечно. Пять лет – это очень много, это не очень адекватное наказание.

    – Планируете ли обжаловать это решение суда?

    – Конечно, буду обжаловать. Еще один важный момент – матч был приостановлен, потому что на поле произошло нарушение правил, а не из-за того, что я выбежал на поле. И должна идти не часть три статьи 20.31 КоАП РФ, по которой мне вынесли решение, а часть первая.

    – Сейчас жалеете из-за того, что выбежали на поле?

    – Да нет. Не особо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2018 08:31
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    Комментарии62
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      Рейтинг: -5

      Govy 1 декабря 2018, 21:42

      Забавный парень)не переживай,это все фигня,ты свое дело сделал)свинарник завонял)

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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 1 декабря 2018, 19:45

      слабоумный идиот, напомнил больного из ролика который орет спартак-печенег! братья по разуму

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 1 декабря 2018, 19:17

      Пять лет дали? А что, Глушак ещё на пять лет решил контракт продлить?))
      По-сути - когда выбегает болельщик на поле, то это вина клуба.
      Есть те, кто выбегает ради хайпа, а этот малый выбежал задать вопрос.
      Вот если бы он сделал селфи с глушаком, то клуб ему ещё бы и приплатил. Хотя.... Спартак же проиграл. Всё равно обвинили бы в поражении.)))

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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 1 декабря 2018, 18:58

      у этого мудака нет своего мнения. выбежал по убеждению каких то себе подобных. отлучка пожизненная таким недофанам самое то.. и пусть оплатит штраф который наложить уефа ... сумма немаленькая будет.. впредь сначала подумает

      0
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 1 декабря 2018, 18:08

      что ты при-ок ему доказал лучше бы после матча встретились и по мужски репу начистили бы друг другу глядишь может и Глушаков вслед за Ко и Ма последовал

      1
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 1 декабря 2018, 17:14

      Для таких ублюдочный псевдофанатов, которые зарабатывают огромные штрафы, которые оплачивает клуб, пять лет это мало! Я бы, таким отморозкам, дал пожизненное отлучение от стадиона!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 1 декабря 2018, 14:53

      Читайте все.
      "Отвратительная четверка. Кто на самом деле «распилил» «Спартак». Автор Иван Жаринов.
      «Спорт День за Днем»
      Там все ответы староверам и проплаченным тварям из лагеря "глушаковым верим"

      0
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      Рейтинг: +101393

      zigbert 1 декабря 2018, 14:38

      Только себе хуже сделал.

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 декабря 2018, 14:31

      по соплям дать вот будет тебе ОСОБО на всю жизнь

      5
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 1 декабря 2018, 14:00

      А где были сотрудники милиции, когда он выбежал на поле ?

      2
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      Рейтинг: +63

      Maksk22182 > СЛАВА 81 1 декабря 2018, 14:25

      Если я не ошибаюсь, когда я был на стадионе, но это был чр, там стюарды, то есть гражданские, да и проще всего на полицию свалить

      -1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > Maksk22182 1 декабря 2018, 14:34

      Именно милиция отвечает за охрану игроков и болельщиков, так что спрос и с них есть.

      0
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