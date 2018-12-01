Фанат, напавший на Глушакова: «Буду обжаловать решение суда. Пять лет – это очень много»

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов, выбежавший на поле в матче Лиги Европы с «Рапидом» (1:2), прокомментировал свой арест на десять суток и 5-летний запрет на посещение игр. По словам фаната, он будет обжаловать решение суда.

– Адекватное наказание?

– Нет, конечно. Пять лет – это очень много, это не очень адекватное наказание.

– Планируете ли обжаловать это решение суда?

– Конечно, буду обжаловать. Еще один важный момент – матч был приостановлен, потому что на поле произошло нарушение правил, а не из-за того, что я выбежал на поле. И должна идти не часть три статьи 20.31 КоАП РФ, по которой мне вынесли решение, а часть первая.

– Сейчас жалеете из-за того, что выбежали на поле?

– Да нет. Не особо.