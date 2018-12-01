Колосков: «48 команд на ЧМ? Инфантино хочет получить дополнительные голоса на выборах»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал вероятное расширение участников чемпионата мира. Ранее сообщалось, что на ЧМ-2022 в Катаре сыграют 48 сборных.

– Что скажете об идее Инфантино увеличить количество участников чемпионата мира до 48 команд?

– Мне это понятно. И сделано для того, чтобы получить на выборах дополнительные голоса (новые выборы президента ФИФА пройдут 5 июня 2019 года – прим. ред.). Других поводов здесь нет.

– Инфантино-то, оказывается, парень не промах.

– Конечно. Идея же в том, что, дав больше мест Азии и Африке, получаешь дополнительные голоса. Это главное. Хотя все скрыто за словами о дополнительном притоке денег, которые пойдут на развитие футбола. Но мы уже видели на чемпионате мира в России, что есть четкое расслоение между сборными, некоторые из которых попали сюда случайно. А ведь таких станет в два раза больше. К тому же станет больше нагрузки на организаторов: дополнительные стадионы, тренировочные базы, гостиницы… Такой стране, как Катар, будет сложно, а Инфантино хочет сделать 48 команд уже в 2022 году.