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    • Колосков: «48 команд на ЧМ? Инфантино хочет получить дополнительные голоса на выборах»

    Колосков: «48 команд на ЧМ? Инфантино хочет получить дополнительные голоса на выборах»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал вероятное расширение участников чемпионата мира. Ранее сообщалось, что на ЧМ-2022 в Катаре сыграют 48 сборных.

    – Что скажете об идее Инфантино увеличить количество участников чемпионата мира до 48 команд?

    – Мне это понятно. И сделано для того, чтобы получить на выборах дополнительные голоса (новые выборы президента ФИФА пройдут 5 июня 2019 года – прим. ред.). Других поводов здесь нет.

    – Инфантино-то, оказывается, парень не промах.

    – Конечно. Идея же в том, что, дав больше мест Азии и Африке, получаешь дополнительные голоса. Это главное. Хотя все скрыто за словами о дополнительном притоке денег, которые пойдут на развитие футбола. Но мы уже видели на чемпионате мира в России, что есть четкое расслоение между сборными, некоторые из которых попали сюда случайно. А ведь таких станет в два раза больше. К тому же станет больше нагрузки на организаторов: дополнительные стадионы, тренировочные базы, гостиницы… Такой стране, как Катар, будет сложно, а Инфантино хочет сделать 48 команд уже в 2022 году.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2018 08:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 1 декабря 2018, 09:49

      Это перебор

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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 1 декабря 2018, 08:22

      Это ж что же на базы в отели по две сборные заселять и декабрьский ЧМ-2022 до Нового Года?,так там же сухой Закон...

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