«Ливерпуль» вновь попытается купить Асенсио летом. Ранее «Реал» отказался продавать хавбека за 180 миллионов

«Ливерпуль» предпримет еще одну попытку приобрести полузащитника «Реала» Марко Асенсио.

Летом этого года английский клуб предложил мадридцам за 22-летнего футболиста 180 миллионов евро, но получили отказ. «Реал» не стал продавать Асенсио, поскольку команду покинул Криштиану Роналду.

В следующее летнее трансферное окно главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен вновь постараться заполучить испанца.

Предполагается, что если Асенсио не сможет преодолеть свой спад в этом сезоне, руководство «Реала» будет готово обсудить с «Ливерпулем» его продажу.

Контракт полузащитника с мадридцами рассчитан до 2023 года.