Дембеле не собирается уходить из «Барселоны» в январе

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не собирается покидать клуб в период зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что француз попросил руководство каталонцев отпустить его в январе из-за недостатка игровой практики. Но в матче 13-го тура Примеры с «Атлетико» (1:1) футболист вышел на поле на 80-й минуте и спустя 10 минут забил гол, принесший «Барселоне» ничью. Теперь он надеется завоевать доверие главного тренера Эрнесто Вальверде и партнеров по команде.

В этом сезоне Дембеле принял участие в 16-ти играх «Барселоны» во всех турнирах, забил семь голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с каталонцами рассчитан до июня 2022 года.