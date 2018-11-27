Дембеле не собирается уходить из «Барселоны» в январе

очередные журналистские бредни. никто его просто так не отпусти/продаст, даже летом, зимой вообще невозможно, тут и говорить не о чём. при всех проблемах, Дембеле молодой и перспективный, и за него кучу бабла отвалили.
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не собирается покидать клуб в период зимнего трансферного окна.
Ранее сообщалось, что француз попросил руководство каталонцев отпустить его в январе из-за недостатка игровой практики. Но в матче 13-го тура Примеры с «Атлетико» (1:1) футболист вышел на поле на 80-й минуте и спустя 10 минут забил гол, принесший «Барселоне» ничью. Теперь он надеется завоевать доверие главного тренера Эрнесто Вальверде и партнеров по команде.
В этом сезоне Дембеле принял участие в 16-ти играх «Барселоны» во всех турнирах, забил семь голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с каталонцами рассчитан до июня 2022 года.