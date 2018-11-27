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    Дембеле не собирается уходить из «Барселоны» в январе

    Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не собирается покидать клуб в период зимнего трансферного окна.

    Ранее сообщалось, что француз попросил руководство каталонцев отпустить его в январе из-за недостатка игровой практики. Но в матче 13-го тура Примеры с «Атлетико» (1:1) футболист вышел на поле на 80-й минуте и спустя 10 минут забил гол, принесший «Барселоне» ничью. Теперь он надеется завоевать доверие главного тренера Эрнесто Вальверде и партнеров по команде.

    В этом сезоне Дембеле принял участие в 16-ти играх «Барселоны» во всех турнирах, забил семь голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с каталонцами рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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    27.11.2018 14:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 27 ноября 2018, 22:43

      очередные журналистские бредни. никто его просто так не отпусти/продаст, даже летом, зимой вообще невозможно, тут и говорить не о чём. при всех проблемах, Дембеле молодой и перспективный, и за него кучу бабла отвалили.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 27 ноября 2018, 20:41

      В Барсе все напы постоянно что-то просят ...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 ноября 2018, 18:04

      Кто, блин, знает, что просил игрок, что говорил ?... А постоянно гуляют инфы об аренде, трансферах, о просьбе игроков по покупке тех или иных игроков в клуб. Сплошная телепатия на "Бомбардире" и других сайтах...

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