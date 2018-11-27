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    Бакаев: «Перед уходом из «Арсенала» Кононов сказал: «Работай, доказывай, заслужи свое возвращение в «Спартак»

    Полузащитник «Арсенала» Зелимхан Бакаев рассказал, что сказал ему на прощание бывший главный тренер команды Олег Кононов перед уходом в «Спартак». Специалист возглавил московский клуб 12 ноября.

    Бакаев выступает за туляков на правах аренды до конца сезона. Контракт футболиста принадлежит «Спартаку».

    – Насколько известно, после матча с «Анжи» Кононов произнес речь в раздевалке «Арсенала». Что сказал?

    – Он поговорил со всеми, со всеми попрощался. Потом к нему каждый игрок подходил, каждый благодарил. Ему действительно есть за что сказать «спасибо». Это было прикрасно время для нас всех, прекрасный опыт.

    – Что вам лично сказал Кононов?

    – Разумеется, меня в клубе ждут. Все же я по-прежнему игрок московского «Спартака», в Туле я в аренде до конца этого сезона. Рано или поздно в «Спартак» вернусь. Кононов сказал: «Давай, давай, работай, доказывай, заслужи свое возвращение».

    – Говорите – до конца сезона. Есть ли теоретическая вероятность, что вас вернут в «Спартак» уже зимой?

    – У меня контракт с «Арсеналом» до конца сезона, кроме этого я вообще ничего не знаю. Я – игрок тульского «Арсенала». На данный момент думаю только о том, чтобы максимально помогать команде на поле: забивать, отдавать. Никаких других мыслей пока что у меня нет. А ведут ли клубы какие-то переговоры – мне это уже неинтересно. Что скажут, то и сделаю, я готов выполнять свою работу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.11.2018 12:59
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 16:47

      Все будет зависеть - нуждается ли в нем Кононов?

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 27 ноября 2018, 16:27

      Достаточно одного досрочного беглеца...

      0
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 27 ноября 2018, 15:50

      Если в аренде до конца сезона, значит зимой не вернут?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 27 ноября 2018, 15:03

      Первые 30 минут Арсенал возил Краснодар в последней игре.Вот это и называется багаж Кононова.А затем сказалась разница классе исполнителей.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 27 ноября 2018, 14:17

      Будет не плохо если Зелимхан назад вернётся.
      На фланге он не плох.

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 27 ноября 2018, 13:16

      бака в этом сезоне относительно неплох

      3
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 27 ноября 2018, 13:08

      хорошо было бы если всех "стариков-смутьянов" зимой выгнали,а молодёжь играла,пусть будут поражения на начальном этапе,но у игроков будет стремление играть и не будет подковёрных интриг

      4
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      Рейтинг: +5270

      Каратель > Persona_non_Grata 27 ноября 2018, 14:12

      а что не так?)

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Каратель 27 ноября 2018, 15:01

      Играть должны сильнейшие.

      1
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      Рейтинг: +5270

      Каратель > александр п 27 ноября 2018, 16:07

      должны в первую очередь ИГРАТЬ! а не ходить по полю,вынашивая гнусные планы. назови мне из группы глушаков-комбаров-ещенко-ребров сильнейших?они сейчас посуетятся пол года чтобы не разогнали к е беням собачьим,а потом опять за своё.зачем такой балласт в команде?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Каратель 27 ноября 2018, 16:26

      Все они ,кроме Реброва играли за сборную,не думаю ,что разучились играть.Кононов не враг себе,раз поставил их в основу.Значит на сегодня они сильнейшие.У грамотного тренера поверь ,они не забалуют,будут выкладываться по полной,у них просто нет другого выхода.Массимо оставил тяжёлое наследство пробив для возрастных игроков многолетние контракты,что никто не делает.Вот это действительно засада.

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      Рейтинг: +451

      frizom > Каратель 27 ноября 2018, 16:46

      ну так если старики будут играть и делом доказывать что они тут не лишние то почему нет? А молодежь и так подтянется. Вон Ломовицкий и Игнатьев так и стучатся в основу.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Persona_non_Grata 27 ноября 2018, 18:57

      Нельзя возрастному игроку пробивать жирный контракт на 3 года,а потом требовать от него сверхотдачи.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Persona_non_Grata 27 ноября 2018, 19:19

      Без Карреры не было бы этого безграмотного контракт.

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