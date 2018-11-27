Бакаев: «Перед уходом из «Арсенала» Кононов сказал: «Работай, доказывай, заслужи свое возвращение в «Спартак»

Полузащитник «Арсенала» Зелимхан Бакаев рассказал, что сказал ему на прощание бывший главный тренер команды Олег Кононов перед уходом в «Спартак». Специалист возглавил московский клуб 12 ноября.

Бакаев выступает за туляков на правах аренды до конца сезона. Контракт футболиста принадлежит «Спартаку».

– Насколько известно, после матча с «Анжи» Кононов произнес речь в раздевалке «Арсенала». Что сказал?

– Он поговорил со всеми, со всеми попрощался. Потом к нему каждый игрок подходил, каждый благодарил. Ему действительно есть за что сказать «спасибо». Это было прикрасно время для нас всех, прекрасный опыт.

– Что вам лично сказал Кононов?

– Разумеется, меня в клубе ждут. Все же я по-прежнему игрок московского «Спартака», в Туле я в аренде до конца этого сезона. Рано или поздно в «Спартак» вернусь. Кононов сказал: «Давай, давай, работай, доказывай, заслужи свое возвращение».

– Говорите – до конца сезона. Есть ли теоретическая вероятность, что вас вернут в «Спартак» уже зимой?

– У меня контракт с «Арсеналом» до конца сезона, кроме этого я вообще ничего не знаю. Я – игрок тульского «Арсенала». На данный момент думаю только о том, чтобы максимально помогать команде на поле: забивать, отдавать. Никаких других мыслей пока что у меня нет. А ведут ли клубы какие-то переговоры – мне это уже неинтересно. Что скажут, то и сделаю, я готов выполнять свою работу.