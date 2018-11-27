Первый матч на новом стадионе «Динамо» проведет со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ

«Динамо» проведет первый матч на новом стадионе против «Спартака» в рамках 19-го тура РПЛ, сообщили в пресс-службе ЗАО «Управляющая компания «Динамо», которая выступала инвестором реконструкции стадиона.

Сегодня, 27 ноября, реконструкция стадиона была завершена. Спортивное сооружение с названием «ВТБ-Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

Встреча со «Спартаком» состоится ориентировочно 10 марта 2019 года.

Фактически строительство нового стадиона «Динамо» началось в марте 2014 года и завершилось в сентябре 2018 года.