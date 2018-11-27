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    Первый матч на новом стадионе «Динамо» проведет со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ

    «Динамо» проведет первый матч на новом стадионе против «Спартака» в рамках 19-го тура РПЛ, сообщили в пресс-службе ЗАО «Управляющая компания «Динамо», которая выступала инвестором реконструкции стадиона.

    Сегодня, 27 ноября, реконструкция стадиона была завершена. Спортивное сооружение с названием «ВТБ-Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

    Встреча со «Спартаком» состоится ориентировочно 10 марта 2019 года.

    Фактически строительство нового стадиона «Динамо» началось в марте 2014 года и завершилось в сентябре 2018 года.

    Источник: ТАСС

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    27.11.2018 12:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 16:32

      Теперь с посещаемостью у Динамо будет лучше. Стадион под рукой.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 27 ноября 2018, 16:20

      конечно со Спартаком, ну а кто еще может собрать полный стадион в Москве?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 ноября 2018, 14:16

      Ещё один стадион. Это радует

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п > APchelov 27 ноября 2018, 14:55

      Крытые стадионы нужны,а Динамо я бы в Сочи отправил,зритель в Москве на них давно не ходит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +306

      Bobafett 27 ноября 2018, 13:57

      Футбольный матч Спартак - Динамо, и переполнен стадион, а это кто сидит с красивой дамой, ну конечно он (с)

      5
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      Рейтинг: +799

      амани 27 ноября 2018, 13:41

      хана Спартаку, динамовцам нужно будет осветить стадион победой ! подберут судью в фсб

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 27 ноября 2018, 13:34

      Приятное событие!!!

      3
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