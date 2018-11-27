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    Азар: «Челси» думает о попадании в топ-4, а не о чемпионстве»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о разнице своей команды с «Манчестер Сити».

    «Сейчас мы думаем скорее о попадании в топ-4, а не о чемпионстве. Мы прекрасно пониманием, что «Манчестер Сити» не на много лучше «Челси», но все же лучше на данный момент времени.

    В чем они превосходят нас? Во многом: во владении мячом, в реализации голевых моментов, возможно, в игре в обороне. У них есть топ-игроки.

    Их главное преимущество – стабильность, за счет чего они побеждают матч за матчем, поймав ритм еще в прошлом сезоне. Нам нужно стремиться к этому же», – сказал Азар.

    После 13 туров в чемпионате Англии лидирует «Манчестер Сити» с 35 очками. «Челси» идет четвертым, отставая на семь баллов.

    Источник: The Telegraph

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    27.11.2018 09:32
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