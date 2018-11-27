Азар: «Челси» думает о попадании в топ-4, а не о чемпионстве»

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о разнице своей команды с «Манчестер Сити».

«Сейчас мы думаем скорее о попадании в топ-4, а не о чемпионстве. Мы прекрасно пониманием, что «Манчестер Сити» не на много лучше «Челси», но все же лучше на данный момент времени.

В чем они превосходят нас? Во многом: во владении мячом, в реализации голевых моментов, возможно, в игре в обороне. У них есть топ-игроки.

Их главное преимущество – стабильность, за счет чего они побеждают матч за матчем, поймав ритм еще в прошлом сезоне. Нам нужно стремиться к этому же», – сказал Азар.

После 13 туров в чемпионате Англии лидирует «Манчестер Сити» с 35 очками. «Челси» идет четвертым, отставая на семь баллов.