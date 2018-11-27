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    Гинер – о селекции: «Постоянно работаем. Должен быть список из 33 футболистов на каждую позицию»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, как клуб работает на трансферном рынке.

    — У нас селекционный процесс проходит не в трансферные окна. В это время совершаются только сделки. Селекция работает постоянно. Ребята этим занимаются – должен быть список из 33 футболистов на каждую позицию. Кроме вратарской – ее мы не рассматриваем. Так что у нас обычно список на 30 футболистов.

    Постоянно следим. Бывают случаи, когда кто-то приехал и говорит – посмотрите, хороший футболист. Так было с Бекао.

    — То есть Бекао – это быстрая сделка?

    — Да. За другими долго следим, смотрим их игры. Потом селекционеры показывают тренеру, и он выбирает, кто подходит ему больше в систему игры. И я утверждаю.

    — Вы сами не удивились, когда все молодые футболисты заиграли?

    — Скорее нет. Мы следили за ними и понимали, что это хорошие игроки. Но все равно селекция зависит от клуба. Может прийти звезда, которая в сотне других клубов будет играть потрясающе и станет мировым футболистом, а придет в один – и не заиграет. Такое бывает тоже.

    Эпохи заканчиваются, и, думаю, пришло время тех ребят, которых мы взяли. Меня радует, что и тренер, и ребята быстро сумели стать командой. Мы были уверены, что это хорошие игроки, но не знали, как быстро они сумеют стать единым коллективом.

    Это изначально беспокоило, но тренерский состав, ребята объединились и заиграли.

    Источник: «Россия 24»

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    27.11.2018 07:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 ноября 2018, 09:12

      Да, в этом сезоне особенно хорошо сработал селекционный отдел,
      Просмотреть и отобрать большое количество игроков по их стоимости и возможности объединиться и сыграть в ново созданном коллективе команды, это действительно дорогого стоит. ЦСКА, удачи и побед в ЕК и
      во втором круге чемпионата России и без травм.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 27 ноября 2018, 09:00

      Удачи селекции ЦСКА!!!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 ноября 2018, 08:23

      Это большая удача и неожиданность, что такое значительное количество молодых игроков влилось команду, и они быстро заиграли вместе.

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 10:01

      Скорее заслуга тренера.Удача ,что игроки оказались качественными.Но и здесь сказался профессионализм селекционеров.

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