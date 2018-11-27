Гинер – о селекции: «Постоянно работаем. Должен быть список из 33 футболистов на каждую позицию»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, как клуб работает на трансферном рынке.

— У нас селекционный процесс проходит не в трансферные окна. В это время совершаются только сделки. Селекция работает постоянно. Ребята этим занимаются – должен быть список из 33 футболистов на каждую позицию. Кроме вратарской – ее мы не рассматриваем. Так что у нас обычно список на 30 футболистов.

Постоянно следим. Бывают случаи, когда кто-то приехал и говорит – посмотрите, хороший футболист. Так было с Бекао.

— То есть Бекао – это быстрая сделка?

— Да. За другими долго следим, смотрим их игры. Потом селекционеры показывают тренеру, и он выбирает, кто подходит ему больше в систему игры. И я утверждаю.

— Вы сами не удивились, когда все молодые футболисты заиграли?

— Скорее нет. Мы следили за ними и понимали, что это хорошие игроки. Но все равно селекция зависит от клуба. Может прийти звезда, которая в сотне других клубов будет играть потрясающе и станет мировым футболистом, а придет в один – и не заиграет. Такое бывает тоже.

Эпохи заканчиваются, и, думаю, пришло время тех ребят, которых мы взяли. Меня радует, что и тренер, и ребята быстро сумели стать командой. Мы были уверены, что это хорошие игроки, но не знали, как быстро они сумеют стать единым коллективом.

Это изначально беспокоило, но тренерский состав, ребята объединились и заиграли.