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    Гинер: «ЦСКА не продаю, но отклонять предложения о партнерстве – глупость»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер стал гостем передачи «Футбол России» на телеканале «Россия-24».

    «Я с первого дня не обращал внимания на слухи о продаже клуба. Меня бабушка учила, что продаeтся всe, кроме чести и совести.

    «Россети» могут выступить покупателем ЦСКА? Условно говоря, можно говорить, о чeм хотите. Если в клуб кто-то захочет зайти партнeром и скажет: слушай, продай нам 25 процентов или 49, то почему не иметь хорошего, сильного партнeра в клубе? Есть оценка клуба. Эти деньги пойдут на развитие клуба, я не собираюсь ничего забирать.

    А если не 49 процентов, а 51, если контрольный пакет? Смотря кто и почему. Единое мнение — не всегда правильное, и когда у тебя есть оппонент, который думает иначе, который хочет что-то изменить, к этому нужно прислушиваться — это же бизнес. Неважно, прибыльный он или нет. Футбол — это ещe хобби, любовь.

    Кроме того, что на этом деньги никто не собирается делать. Поэтому пошло бы клубу только в плюс. И не потому, есть у меня деньги или нет. Ни один из акционеров добавлять сюда не может. Придумать, конечно, можно какие-то схемы, но это всe вилами по воде писано, белыми нитками шито.

    УЕФА всe это видит, знает и до определeнного момента закрывает глаза. Мы знаем, сколько клубов у нас сейчас на контроле. К нам нет вопросов, и я рад. Мы никого не обманываем, бюджет открываем. Но сказать, что я не рад был бы какому-нибудь партнeру – это глупость. Почему нет?» — «Чемпионат» приводит слова Гинера.

    Гинер занял должность в 2001 году. При нем армейцы выиграли чемпионат России шесть раз.

    Источник: Чемпионат

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    27.11.2018 01:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +459

      77SAM 27 ноября 2018, 13:34

      Хозяин-барин.Как хочу, так и ворочу.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 ноября 2018, 09:25

      В ПФК ЦСКА очень хорошо подобран коллектив руководства клубом.
      Без шума, криков и скандалов спокойно делают свое дело и большая
      заслуга в этом Е.Гинера и Р.Бабаева. Отличный тандем. Удачи, ПФК ЦСКА

      1
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 27 ноября 2018, 08:52

      То, что нельзя продать за деньги, можно продать за большие деньги.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Юрий Б. 27 ноября 2018, 09:17

      Ну, кто же продает курицу, которая несет золотые яйца.

      0
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 27 ноября 2018, 08:35

      В этом и есть весь Гиннер, как впрочем и в трансферной политике клуба. На сегодняшнее время - самый сильный и грамотный президент клуба РФПЛ.

      3
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      Рейтинг: +80

      war20071 27 ноября 2018, 06:25

      Человек я считаю грамотно руководит клубом .

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 27 ноября 2018, 06:07

      "Коней на переправе не меняют"...))

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 27 ноября 2018, 03:54

      Грамотно и правильно сказал. Человек очень разумный

      8
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      Рейтинг: +1502

      777+ 27 ноября 2018, 02:29

      Все просто, грамотно и адекватно сказано - молодец!

      9
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 27 ноября 2018, 02:24

      Говорят, Червиченко готов один процент приобрести, чтобы «Спартаку» западло сделать.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vitvik 27 ноября 2018, 09:36

      Руководство спартака само разберется кого пригласить в
      партнеры и сколько процентов ему продать, там тоже думаю
      не глупые люди работают. Руководители клубов между собой,
      наверняка, общаются по объединяющим их вопросам и смотрят
      как обстоят дела у конкурентов.

      0
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