Гинер: «ЦСКА не продаю, но отклонять предложения о партнерстве – глупость»

Президент ЦСКА Евгений Гинер стал гостем передачи «Футбол России» на телеканале «Россия-24».

«Я с первого дня не обращал внимания на слухи о продаже клуба. Меня бабушка учила, что продаeтся всe, кроме чести и совести.

«Россети» могут выступить покупателем ЦСКА? Условно говоря, можно говорить, о чeм хотите. Если в клуб кто-то захочет зайти партнeром и скажет: слушай, продай нам 25 процентов или 49, то почему не иметь хорошего, сильного партнeра в клубе? Есть оценка клуба. Эти деньги пойдут на развитие клуба, я не собираюсь ничего забирать.

А если не 49 процентов, а 51, если контрольный пакет? Смотря кто и почему. Единое мнение — не всегда правильное, и когда у тебя есть оппонент, который думает иначе, который хочет что-то изменить, к этому нужно прислушиваться — это же бизнес. Неважно, прибыльный он или нет. Футбол — это ещe хобби, любовь.

Кроме того, что на этом деньги никто не собирается делать. Поэтому пошло бы клубу только в плюс. И не потому, есть у меня деньги или нет. Ни один из акционеров добавлять сюда не может. Придумать, конечно, можно какие-то схемы, но это всe вилами по воде писано, белыми нитками шито.

УЕФА всe это видит, знает и до определeнного момента закрывает глаза. Мы знаем, сколько клубов у нас сейчас на контроле. К нам нет вопросов, и я рад. Мы никого не обманываем, бюджет открываем. Но сказать, что я не рад был бы какому-нибудь партнeру – это глупость. Почему нет?» — «Чемпионат» приводит слова Гинера.

Гинер занял должность в 2001 году. При нем армейцы выиграли чемпионат России шесть раз.