Зобнин: «Спасибо за поддержку! Через месяц буду как новенький»

Рома поправляйся и возвращайся более сильным. Ты нужен команде!!!
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин обратился к болельщикам в связи с травмой колена.
«Всем спасибо за поддержку! Через месяц буду как новенький», – сообщил Зобнин через инстаграм-сторис.
Напомним, 24-летний футболист в матче 15-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (3:1) повредил левый медиальный мениск. Завтра, 27-го ноября, он будет прооперирован в клинике в Риме.
В 2017 году Зобнин восстанавливался от травмы крестообразной связки и наружного мениска правого колена на протяжении пяти месяцев.