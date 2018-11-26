Зобнин: «Спасибо за поддержку! Через месяц буду как новенький»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин обратился к болельщикам в связи с травмой колена.

«Всем спасибо за поддержку! Через месяц буду как новенький», – сообщил Зобнин через инстаграм-сторис.

Напомним, 24-летний футболист в матче 15-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (3:1) повредил левый медиальный мениск. Завтра, 27-го ноября, он будет прооперирован в клинике в Риме.

В 2017 году Зобнин восстанавливался от травмы крестообразной связки и наружного мениска правого колена на протяжении пяти месяцев.