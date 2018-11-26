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    Зобнин: «Спасибо за поддержку! Через месяц буду как новенький»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин обратился к болельщикам в связи с травмой колена.

    «Всем спасибо за поддержку! Через месяц буду как новенький», – сообщил Зобнин через инстаграм-сторис.

    Напомним, 24-летний футболист в матче 15-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (3:1) повредил левый медиальный мениск. Завтра, 27-го ноября, он будет прооперирован в клинике в Риме.

    В 2017 году Зобнин восстанавливался от травмы крестообразной связки и наружного мениска правого колена на протяжении пяти месяцев.

    Источник: Инстаграм Романа Зобнина

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    26.11.2018 23:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +451

      frizom 27 ноября 2018, 16:55

      Рома поправляйся и возвращайся более сильным. Ты нужен команде!!!

      0
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 27 ноября 2018, 12:56

      Весной, даст бог, покажешь себя в ЛЕ. Вместе со всей командой.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 27 ноября 2018, 07:17

      Поправляйся Рома! Не торопись! Время есть!

      2
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 27 ноября 2018, 04:34

      Поправляйся скорее,Роман! ты нужен Спартаку! Здоровья!

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 27 ноября 2018, 00:13

      Время есть, выздоравливай и восстанавливайся! Полная нагрузка будет уже после зимней паузы.

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 26 ноября 2018, 23:59

      Давай, Рома, поправляйся! Здоровья тебе! И пусть в дальнейшем травмы обойдут тебя стороной!

      2
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 26 ноября 2018, 23:52

      Зимний перерыв как раз кстати придется. Спокойного выздоровления, Роман! И ждем ко 2-му кругу полного сил и здоровья!

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