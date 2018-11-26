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    «Барселона» – первая в мире команда, средняя зарплата игроков которой превысила 10 миллионов в год

    «Барселона» стала первой спортивной командой в мире, которая выплатила своим игрокам среднюю зарплату в размере более 10 миллионов фунтов стерлингов в год.

    Каталонцы вернулись на первое место в рейтинге Global Sports Salaries Survey, заплатив в среднем 10,46 миллиона фунтов стерлингов в год своим футболистам без учета бонусов и подъемных.

    На втором месте располагается «Реал», средняя зарплата игроков которого увеличилась до 8,1 миллиона фунтов в год.

    Единственный английский клуб в первой десятке рейтинга – «Манчестер Юнайтед» со средней зарплатой футболистов 6,53 миллиона фунтов в год. «МЮ» замыкает топ-10.

    При этом АПЛ – самая высокооплачиваемая футбольная лига во всем мире со средними годовыми зарплатами 2,99 миллиона фунтов по всем 20-ти клубам, что чуть более чем на 700 тысяч фунтов больше, чем в Примере.

    Источник: Sky Sports

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    26.11.2018 16:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 10:46

      Почему бы не про стимулировать ,когда есть чем платить.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 ноября 2018, 22:12

      там у месси львиная доля...

      0
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 26 ноября 2018, 18:52

      LERDAV. "ФК BАРСEЛOНA" за 19 матчей на своем стадионе в сезоне чемпионата около 1425000 зрителеи/в среднем/, плюс еще кубок и ЛЧ . примерно тоже и "РЕАЛ" всего в Испании 38 туров

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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 26 ноября 2018, 18:14

      LERDAV. Стыдно считать в чужом Кармане. Заглените в свои . Посчитайте сколько собирают стадионы ИСПАНИИ зрителей от матчей своих клубов И сколько У НАС. Задумайтесь в чем причина? ГДЕ есть что посмотреть в ФУТБОЛЕ у НИХ и у НАС. А за одно в АНГЛИИ,ФРАНЦИИ,ГЕРМАНИИ,ИТАЛИИ.БРАЗИЛИИ,МЕКСИКЕ и Т.Д. ДАЖЕ средних клубов там и лидеров у нас.

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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 26 ноября 2018, 16:52

      В нашей области зарплата работников всех отраслей тоже превысила 10 миллионов рублей в год,чем очень не сказано гордимся...

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