«Барселона» – первая в мире команда, средняя зарплата игроков которой превысила 10 миллионов в год

«Барселона» стала первой спортивной командой в мире, которая выплатила своим игрокам среднюю зарплату в размере более 10 миллионов фунтов стерлингов в год.

Каталонцы вернулись на первое место в рейтинге Global Sports Salaries Survey, заплатив в среднем 10,46 миллиона фунтов стерлингов в год своим футболистам без учета бонусов и подъемных.

На втором месте располагается «Реал», средняя зарплата игроков которого увеличилась до 8,1 миллиона фунтов в год.

Единственный английский клуб в первой десятке рейтинга – «Манчестер Юнайтед» со средней зарплатой футболистов 6,53 миллиона фунтов в год. «МЮ» замыкает топ-10.

При этом АПЛ – самая высокооплачиваемая футбольная лига во всем мире со средними годовыми зарплатами 2,99 миллиона фунтов по всем 20-ти клубам, что чуть более чем на 700 тысяч фунтов больше, чем в Примере.