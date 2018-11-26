Минспорта предложило не считать белорусских футболистов легионерами

Министерство спорта РФ внесло предложение не считать футболистов из Белоруссии легионерами в российском футболе.

Об этом говорится в проекте о внесении изменений в приказ Минспорта «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации», опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Аналогичное предложение про статус белорусских спортсменов было выдвинуто относительно всероссийских соревнований по волейболу, гандболу и регби. Ранее – относительно хоккея с мячом и хоккея на траве.