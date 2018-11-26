Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Минспорта предложило не считать белорусских футболистов легионерами

    Министерство спорта РФ внесло предложение не считать футболистов из Белоруссии легионерами в российском футболе.

    Об этом говорится в проекте о внесении изменений в приказ Минспорта «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации», опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    Аналогичное предложение про статус белорусских спортсменов было выдвинуто относительно всероссийских соревнований по волейболу, гандболу и регби. Ранее – относительно хоккея с мячом и хоккея на траве.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.11.2018 15:02
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 26 ноября 2018, 23:36

      А сколько Белорусов играет в нашей сборной? Ни одного? Тогда рановато. Сначала бразильцы, потом немцы и уж потом может и Белорусы.)))
      Отмените лимит, уроды. Сидят они, лясы точат, а в сборной, благодаря лимиту, уже пять иностранцев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 26 ноября 2018, 18:32

      Объединимся , Лукашенко президент

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 26 ноября 2018, 17:20

      Ну всё скоро в сборной будут играть натуролизованые бразильцы с немцами и афробелорусы .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 17:08

      Осталось Белоруссию считать субъектом Российской Федерации...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 26 ноября 2018, 16:33

      Еще в дабавок ,по лучшей команде братской Белоруссии и дружественного Казахстана включить в РПФЛ для увеличения зрительского интереса и большего количества игр,и будет на подобие КХЛ с названием КФЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 26 ноября 2018, 15:27

      А также узбеков, киргизов и таджиков ..короче всех немногих кто дружит с Путиным..

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 26 ноября 2018, 15:25

      Лимит нужно менять,тогда и белорусам место найдётся.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 26 ноября 2018, 15:22

      думают им платить надо меньше, чем большинству наших поленьев

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 26 ноября 2018, 15:19

      а остальные че не люди, если считать то всех или наоборот никого

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16625

      афоня72 > серега кашин 26 ноября 2018, 15:39

      Исторический факт что сословие славян состоял из братских народов Украинцев ,Белорусов и Россиян. Хохлы ныне свернули не на ту дорогу, и как говорится Бог им судья, а Белорусы пока нигде нам говна не делали, и это истинно братский народ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > афоня72 26 ноября 2018, 23:34

      А ещё к Славянам относятся Германцы, Словенцы, Словаки, Болгары и т.д и т.п. А если глубже пойти, то и Исландцы - тоже Славяне.) Правда, когда они ими были Исландии не было, так же, как и Швеции.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +261

      salexeich 26 ноября 2018, 15:19

      Тогда лучшие российские футболисты, не попавшие в состав первой сборной России захотят играть за сборную Белоруссии в отборочных матчах чемпионатов Европы и мира.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 