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    Геркус: «У нас донор – государство. Это не стыдно, это особенность экономики»

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что не видит ничего плохого в спонсировании российских футбольных клубов государством.

    «Наш футбол находится в футбольном периоде. Вся экономика перешла на рыночные рельсы, а футбол – нет. Мы учимся, мы не плохие. У нас медиарынка, из которого можно было бы качать деньги, не было. А спорт – самая зависимая индустрия от платных медиа.

    Мы, по сути, одни из пионеров развития платного телевидения в стране. Это ненормально, когда мы, футболисты развиваем платное телевидение. Остальные каналы бесплатны или пакетами. И не телевидение тащит нас за собой, как в Великобритании.

    У нас донор – государство. Это не стыдно, это особенность экономики. У нас старые стадионы были, куда людей приглашать? На бетонные ступеньки? Сейчас есть первые результаты», – сказал Геркус.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.11.2018 13:34
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 26 ноября 2018, 19:00

      Вообще-то стыдно должно быть как и с какой легкостью осваиваются бюджетные деньги государства ,футбольными клубами.А такие как Геркус вообще обнаглевшие "прыщи" на теле футбола

      1
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      Рейтинг: +1488

      balam 26 ноября 2018, 18:36

      очкарито успешный менеджер и чмо. Шпалыч-наше все

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 16:51

      Стыд вам неведом, иначе делом занялись...

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 ноября 2018, 16:40

      Господин Геркус. хватит здесь засерать мозги, Основные деньги в АПЛ идут не с билетов на матч и не с платной подписки британцев на просмотр матчей АПЛ. Ты посмотри, что у них на майках написано, на рекламных щитах, на название стадионов. Основные деньги, как рекламодатели и владельцы клубов платят иностранцы: японцы, американцы, арабы и даже русские. Я не вижу на рекламных щитах названия ни одной госкомпании. вся реклама для физлиц: Йокогама, Шевроле, реклама пива, букмекерские компании. А у нас; Газпром, Росстех, Норникель. ВЭБ. Кто нибудь из нас покупает товары с маркой Росстех, Газпром.это просто скрытое госфинансирование (обязаловка ни кому не приносящая прибыли.
      Да и не будет никто из частников , добровольно, с целью получить прибыль, вкладывать в вас деньги.
      У нас НЕТ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ!
      Все прогнило в этом королевстве.
      А тот же Локомотив, кроме прямой поддержки от государства, получает деньги от РЖД, которое компенсирует эти затраты повышением тарифов на перевозки, как монополист.
      СССР-Летайте самолетами Аэрофлота! А какими самолетами тогда еще можно было летать? И какими поездами сейчас еще можно ездить?

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      Рейтинг: +474

      Vratarь > kykyi 26 ноября 2018, 18:18

      Почти всё верно, что ты написал, но иначе как, скажи? Частный футбол у нас заканчивается первенством области, ну второй лигой иногда. Когда бюджет клуба переваливает за несколько миллионов рублей, какой "частник" будет его содержать? А 10 миллионов для клуба второй лиги - только в таблице числиться.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Vratarь 26 ноября 2018, 18:50

      Главное:
      1 Закон-превыше всего и один для всех.
      2 Частная собственность-священна.
      3. Экономическая и политическая конкуренция.
      4 Сменяемость власти.
      Тогда и деньги придут и в промышленность и в футбол.
      В Англии это все есть, а у нас нет, Поэтому наши деньги в английском футболе, а никак не наоборот.

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      Рейтинг: +569

      avera > kykyi 26 ноября 2018, 18:52

      РЖД - государственная компания.Это и есть поддержка государства.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > avera 26 ноября 2018, 18:54

      Я разве написал что то другое?

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      Рейтинг: +569

      avera > kykyi 26 ноября 2018, 18:55

      "кроме прямой поддержки от государства, получает деньги от РЖД" получается и от тех и от других.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > avera 26 ноября 2018, 19:04

      Ну если этот хмырь наводит тень на плетень и не говорит, что получает дотации от государства и не упоминает, что РЖД госкомпания монополист, то есть сосут из гос казны дважды. Что я еще должен был написать? Возможно я не совсем ясно написал, сорри.

      0
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      Рейтинг: +474

      Vratarь > kykyi 26 ноября 2018, 23:13

      От политики подальше.... А футбол рухнет за два месяца. Будет кубок Москвы, и то не факт, что до финала доиграют.

      0
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      Рейтинг: +569

      avera > kykyi 27 ноября 2018, 20:32

      Принято.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 ноября 2018, 16:35

      правильно сосали и будем сосать у государства очень хорошая привычка для воровства и распила . Геркус как директор слабак на своём месте

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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 26 ноября 2018, 15:41

      Донор у нас народ,если что

      3
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 26 ноября 2018, 15:09

      государство пусть платит и учетеля, врачи у которых и комуналка и электричество бесплатно, а не простые работяги

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      Рейтинг: +800

      Театрал 26 ноября 2018, 14:50

      Зарплаты тогда сделайте, как у учителей, врачей и шикуйте.

      6
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 26 ноября 2018, 14:44

      Уважаемый Тим Ezheloko, это интервью Геркуса тоже прочитай пожалуйста. Деньги у Локомотива государственные, это глупо отрицать. Если конечно ты не глупый....

      0
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      Рейтинг: +621

      Кирпичный 26 ноября 2018, 14:31

      Это не донорсво, это грабеж. ******* живушее на мои налоги меня же и учит жить.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Кирпичный 26 ноября 2018, 16:24

      Ты не зарабатываешь на свои налоги, они от газа и нефти к тебе приходят.

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