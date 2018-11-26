Геркус: «У нас донор – государство. Это не стыдно, это особенность экономики»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что не видит ничего плохого в спонсировании российских футбольных клубов государством.

«Наш футбол находится в футбольном периоде. Вся экономика перешла на рыночные рельсы, а футбол – нет. Мы учимся, мы не плохие. У нас медиарынка, из которого можно было бы качать деньги, не было. А спорт – самая зависимая индустрия от платных медиа.

Мы, по сути, одни из пионеров развития платного телевидения в стране. Это ненормально, когда мы, футболисты развиваем платное телевидение. Остальные каналы бесплатны или пакетами. И не телевидение тащит нас за собой, как в Великобритании.

У нас донор – государство. Это не стыдно, это особенность экономики. У нас старые стадионы были, куда людей приглашать? На бетонные ступеньки? Сейчас есть первые результаты», – сказал Геркус.