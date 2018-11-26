Ари: «Забивать голы, конечно, классно, но три очка куда важнее»

Нападающий «Краснодара» Ари не переживает из-за того, что ему не удалось забить в игре 15-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

Матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Арсенал» завершился со счетом 3:0.

– Забивать голы, конечно, классно, но три очка куда важнее.

– Завершен первый круг чемпионата, по итогам которого «Краснодар» занял второе место. Вы довольны этим результатом?

– Давайте будем говорить о конкретных матчах. Понятно, что мы хотим наивысшего результата, но всегда идем от игры к игре.

– В матче с «Арсеналом» вы уступили место центрфорварда другому футболисту. Насколько комфортно было действовать на этой позиции?

– Понятно, что мне комфортнее играть в центре атаки. Но и на этой позиции я действовал раньше, в том же «Спартаке». У меня не было никаких проблем.

Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.