Азар: «Когда я вижу игру «ПСЖ», Лига 1 кажется мне легким турниром» 

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о Лиге 1 и об игре «ПСЖ».

Об уровне Лиги 1

Что касается уровня Лиги 1, то «ПСЖ» прогуливается каждую неделю. Когда они играют в Лиге чемпионов, они думают, что это, возможно, тоже будет просто. Но я думаю, им нужно будет бороться.

Я не люблю судить об уровне Лиги 1, но когда я вижу «ПСЖ», то турнир кажется мне легким.

О матче «ПСЖ» и «Ливерпуля»

«Ливерпуль» – отличная команда с тремя топорными форвардами Салахом, Фирмино, Мане. Но «ПСЖ» может обыграть кого угодно. В хороший день «ПСЖ» может обыграть кого угодно.

О возможном трансфере в «ПСЖ»

У меня были контакты с «ПСЖ», но я не поддался искушению. Я всегда говорил, что если вернусь в Лигу 1, то в «Лилль»