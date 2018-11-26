Азар: «Когда я вижу игру «ПСЖ», Лига 1 кажется мне легким турниром» 

Преимущество ПСЖ перед другими клубами в Лиге1 ,ощутимо.
Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о Лиге 1 и об игре «ПСЖ».
Об уровне Лиги 1
Что касается уровня Лиги 1, то «ПСЖ» прогуливается каждую неделю. Когда они играют в Лиге чемпионов, они думают, что это, возможно, тоже будет просто. Но я думаю, им нужно будет бороться.
Я не люблю судить об уровне Лиги 1, но когда я вижу «ПСЖ», то турнир кажется мне легким.
О матче «ПСЖ» и «Ливерпуля»
«Ливерпуль» – отличная команда с тремя топорными форвардами Салахом, Фирмино, Мане. Но «ПСЖ» может обыграть кого угодно. В хороший день «ПСЖ» может обыграть кого угодно.
О возможном трансфере в «ПСЖ»
У меня были контакты с «ПСЖ», но я не поддался искушению. Я всегда говорил, что если вернусь в Лигу 1, то в «Лилль»