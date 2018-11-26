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    Азар: «Когда я вижу игру «ПСЖ», Лига 1 кажется мне легким турниром» 

    Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о Лиге 1 и об игре «ПСЖ».

    Об уровне Лиги 1

    Что касается уровня Лиги 1, то «ПСЖ» прогуливается каждую неделю. Когда они играют в Лиге чемпионов, они думают, что это, возможно, тоже будет просто. Но я думаю, им нужно будет бороться.

    Я не люблю судить об уровне Лиги 1, но когда я вижу «ПСЖ», то турнир кажется мне легким.

    О матче «ПСЖ» и «Ливерпуля»

    «Ливерпуль» – отличная команда с тремя топорными форвардами Салахом, Фирмино, Мане. Но «ПСЖ» может обыграть кого угодно. В хороший день «ПСЖ» может обыграть кого угодно.

    О возможном трансфере в «ПСЖ»

    У меня были контакты с «ПСЖ», но я не поддался искушению. Я всегда говорил, что если вернусь в Лигу 1, то в «Лилль»

    Источник: Get Football News France

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    26.11.2018 01:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 15:57

      Преимущество ПСЖ перед другими клубами в Лиге1 ,ощутимо.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +29

      Cesk222 26 ноября 2018, 09:47

      Топорными? кто-то не любит Ливерпуль по ходу))

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 ноября 2018, 07:25

      Им же хуже. Совсем уже закисли в Лиге 1 без конкуренции, поэтому в ЛЧ не клеится.

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 26 ноября 2018, 05:02

      Для ПСЖ это лёгкий турнир.

      1
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