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    Азар: «Возможно, что я проведу в «Челси» остаток карьеры»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар ответил на вопрос о возможном трансфере в «Реал». Игрока спросили, правда ли, что переход «Реал» – его мечта.

    «Это правда. Сейчас я сконцентрирован на «Челси», у меня еще год по контракту. Если я не продлю его, то это возможно… Я не могу представить, что ухожу в январе. Я не поступил бы так с клубом, с болельщиками.

    Следующим летом это возможно, это другой вопрос. Но также возможно, что я проведу остаток карьеры в «Челси», – сказал Азар.

    В текущем сезоне АПЛ Азар сыграл в 12 матчах и забил семь голов.

    Источник: Get Football News France

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    25.11.2018 23:27
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