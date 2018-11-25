Азар: «Возможно, что я проведу в «Челси» остаток карьеры»

Полузащитник «Челси» Эден Азар ответил на вопрос о возможном трансфере в «Реал». Игрока спросили, правда ли, что переход «Реал» – его мечта.

«Это правда. Сейчас я сконцентрирован на «Челси», у меня еще год по контракту. Если я не продлю его, то это возможно… Я не могу представить, что ухожу в январе. Я не поступил бы так с клубом, с болельщиками.

Следующим летом это возможно, это другой вопрос. Но также возможно, что я проведу остаток карьеры в «Челси», – сказал Азар.

В текущем сезоне АПЛ Азар сыграл в 12 матчах и забил семь голов.