«Спартак» сыграет в красных футболках, «Крылья Советов» – в белых

В Спартаке надо поменять цвет у вратарей. Цвет женского белья несчастливый!
«Спартак» и «Крылья Советов» определились с игровой формой на предстоящий матч 15-го тура чемпионата России.
Красно-белые сыграют в красно-белом комплекте, вратарь – в форме салатового цвета. «Крылья Советов» проведут игру в белых футболках, вратарь — в черном.
«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Крылья Советов». Начало – в 14:00 по московскому времени.
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— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 25 ноября 2018 г.