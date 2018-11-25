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    «Спартак» сыграет в красных футболках, «Крылья Советов» – в белых

    «Спартак» и «Крылья Советов» определились с игровой формой на предстоящий матч 15-го тура чемпионата России.

    Красно-белые сыграют в красно-белом комплекте, вратарь – в форме салатового цвета. «Крылья Советов» проведут игру в белых футболках, вратарь — в черном.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Крылья Советов». Начало – в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Твиттер «Крыльев Советов»

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    25.11.2018 10:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6913

      батог 25 ноября 2018, 11:41

      В Спартаке надо поменять цвет у вратарей. Цвет женского белья несчастливый!

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 ноября 2018, 11:18

      Опять страна будет делиться. Одни за красных, другие за белых... )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > DVOK68 25 ноября 2018, 14:53

      Вот и я вспомнил фильм " Чапаев"... )))

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