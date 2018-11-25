«Спартак» сыграет в красных футболках, «Крылья Советов» – в белых

«Спартак» и «Крылья Советов» определились с игровой формой на предстоящий матч 15-го тура чемпионата России.

Красно-белые сыграют в красно-белом комплекте, вратарь – в форме салатового цвета. «Крылья Советов» проведут игру в белых футболках, вратарь — в черном.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Крылья Советов». Начало – в 14:00 по московскому времени.