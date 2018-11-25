Кононов: «Все игроки «Спартака» меня устраивают. Верю во всех абсолютно»

Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал понять, что доволен составом своей команды.

Сегодня специалист проведет первую игру во главе красно-белых. Матч с «Крыльями Советов» начнется в 14:00 по московскому времени.

– Вы уже познакомились с командой. Можете сказать, какие позиции стоит усилить?

– Меня все игроки устраивают, я во всех абсолютно верю. Надеюсь, они будут прогрессировать даже в этот небольшой промежуток. Дальше вместе с ними будем определять. Не стоит забывать, что у каждого есть свой контракт, а я лишь одна составляющая клуба.

– Вы будете делать ставку на молодых, как это делали до вас? В том числе на вратарской позиции.

– Я всегда доверяю молодым игрокам, если они соответствуют уровню игры. Если молодой игрок перспективен, надо его подводить аккуратно, не забывая о психологической составляющей. Молодые ребята в «Спартаке» очень талантливые, с каждым из них я разговаривал. Тут все зависит от них, в каком состоянии они будут находиться. Я достаточно требователен в игре, состав определяется из того, кто на данный момент сильнее, все анализируется за день до игры. Если молодой игрок сильнее, конечно, он будет играть