Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кононов: «Все игроки «Спартака» меня устраивают. Верю во всех абсолютно»

    Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал понять, что доволен составом своей команды.

    Сегодня специалист проведет первую игру во главе красно-белых. Матч с «Крыльями Советов» начнется в 14:00 по московскому времени.

    – Вы уже познакомились с командой. Можете сказать, какие позиции стоит усилить?

    – Меня все игроки устраивают, я во всех абсолютно верю. Надеюсь, они будут прогрессировать даже в этот небольшой промежуток. Дальше вместе с ними будем определять. Не стоит забывать, что у каждого есть свой контракт, а я лишь одна составляющая клуба.

    – Вы будете делать ставку на молодых, как это делали до вас? В том числе на вратарской позиции.

    – Я всегда доверяю молодым игрокам, если они соответствуют уровню игры. Если молодой игрок перспективен, надо его подводить аккуратно, не забывая о психологической составляющей. Молодые ребята в «Спартаке» очень талантливые, с каждым из них я разговаривал. Тут все зависит от них, в каком состоянии они будут находиться. Я достаточно требователен в игре, состав определяется из того, кто на данный момент сильнее, все анализируется за день до игры. Если молодой игрок сильнее, конечно, он будет играть

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.11.2018 10:07
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 25 ноября 2018, 16:31

      Теперь нужна адекватная обратная связь. Надеемся ОПГ Ромашка прекратила своё существование.***

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1080

      Красный май 25 ноября 2018, 14:44

      Очень подробно ответил, почему именно его подписали ГТ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 25 ноября 2018, 13:26

      Вот это Олег выдал.
      Я так понимаю аванс.
      Надеюсь исправить пробоину на Титанике удастся.
      Всег благ Олег и удачи !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ 25 ноября 2018, 12:53

      Спартак - КС 1-2 проверяйте!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > _Marqella_ 25 ноября 2018, 13:27

      Марчелим, верим !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ > Мары 25 ноября 2018, 13:46

      Я понимаю, это сарказм...ты же спартач....должен меня хейтить??? ну ка...жду))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > _Marqella_ 25 ноября 2018, 13:47

      Веришь, нет ли ?Просто сглупил, обратив внимание на такое как ты.Посмотрел состав на матч и задумался.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 25 ноября 2018, 14:54

      Так ты адрес оставь или телефон... ( шутка )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 25 ноября 2018, 14:56

      Судя по составу, где Кононов решил сыграть на самолюбии и психологии лавочников-ветеранов, то 0:1 возможен...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > _Marqella_ 25 ноября 2018, 16:00

      поздравляю чутьё у вас никудышное увы мадам

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 25 ноября 2018, 12:44

      посмотрим по первому матчу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      Димон9 25 ноября 2018, 12:25

      А что с Еременко?Почему его нет на тренировке?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 > Димон9 25 ноября 2018, 12:33

      На спартаковском сайте поясняют отсутствие Романа ушибом бедра. Восстанавливается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 25 ноября 2018, 12:24

      Рианча?
      Его слова, в натуре.
      Лучше бы Георгич помолчал бы на первых порах. Осмотрелся. За умного бы сошел.
      Не разделяю, кстати, восторгов насчет его работы с Краснодаром. Это не атакующая игра. **...ня с мячом.
      Состав в Краснодаре у него был весьма достойный. Но игра ... см. выше.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 25 ноября 2018, 12:10

      Не нужно было говорить эти слова сразу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 ноября 2018, 12:10

      Быть довольным недостаточно!.....надо команду по-спартаковски играть заставить....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 25 ноября 2018, 11:59

      Все правильно он говорит, не надо сразу с первых дней, не разобравшись толком, начинать перестройку. Даже мясник не сразу начинает рубить, а все оценит и осмотрит с чего начинать. Я не думаю, что его все устраивают, но он грамотно поступает, когда никого не выделяет, дает шанс всем проявить себя с лучшей стороны. Будут стараться, чтобы устраивали и дальше. Но со временем шелуха все равно осыпется, как ни упирайся, а если уже не тянешь то давай, до свидания!
      И все будет без обид, держать кого-то только за старые заслуги, это накладно для команды, в ней должны быть боевые единицы, а не деревянные иконы.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 