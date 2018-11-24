Кононов – о задачах «Спартака»: «Они максимальны в чемпионате, Кубке и Европе»

Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал интервью перед встрече с «Крыльями Советов» в рамках 13-го тура чемпионата России. Игра состоится завтра, 25-го ноября.

– Первый матч Карреры тоже был с «Крыльями», и там забил Ещенко. Он сыграет завтра?

– Не могу сказать про стартовый состав, он определяется завтра. То, что он забил, это замечательно. Самое главное в футболе – забитые голы. А кто забивает, абсолютно все равно. Самое главное, чтобы голы забивались и все получали удовольствие.

– Какой вы нашли команду?

– «Спартак» я знал раньше, «Арсенал» играл с ним. Мы знали, в каком состоянии команда, в том числе психологическом. Придя сюда, я увидел, что состояние игроков было в режиме ожидания. Все ребята высокого уровня, все хотят играть, забивать и выигрывать, продолжать традиции «Спартака». Вот это я увидел сразу. И для меня это самое главное, что игроки полны решимости побеждать.

– Какие задачи стоят перед вами?

– Мы ставим задачу набирать очки. Никто никаких задач с клуба не снимал, они максимальны. Играть в Лиге чемпионов, проходить как можно дальше в Лиге Европы. Это если мы берем международную арену. В России тоже максимальные задачи в чемпионате и Кубке России. Все максимально.

– Какие впечатления от встречи с болельщиками?

– Здесь могу сказать, что большие впечатления. Когда находишься в стороне, не работаешь в «Спартаке», определенно другое восприятие. Когда ближе окунаешься в клубную работу, здесь все иначе. Могу сразу сказать про фанатов и болельщиков, я сразу ощутил жизнь абсолютно другую, нежели многих других фанатов других клубов, где работал.

Здесь гораздо больше людей, которые ставят преданность клубу на первое место по сравнению со своей семьей, детьми, женой. Это крепко, я сразу это ощутил. Поэтому задача наша и моя как тренера соответствовать этому. Игрой, результатом. Потому что это все взаимосвязано: то, как болеют за нас, мы должны показывать, как мы болеем за клуб, за них.

– Что они вам сказали?

– Пожелали побед и такого футбола, который они ждут. Зная меня, они сказали, чтобы я продолжал то дело.

Красно-белые объявили о подписании контракта с Кононовым 9-го ноября. Команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.