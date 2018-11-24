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    Кононов – о задачах «Спартака»: «Они максимальны в чемпионате, Кубке и Европе»

    Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал интервью перед встрече с «Крыльями Советов» в рамках 13-го тура чемпионата России. Игра состоится завтра, 25-го ноября.

    – Первый матч Карреры тоже был с «Крыльями», и там забил Ещенко. Он сыграет завтра?

    – Не могу сказать про стартовый состав, он определяется завтра. То, что он забил, это замечательно. Самое главное в футболе – забитые голы. А кто забивает, абсолютно все равно. Самое главное, чтобы голы забивались и все получали удовольствие.

    – Какой вы нашли команду?

    – «Спартак» я знал раньше, «Арсенал» играл с ним. Мы знали, в каком состоянии команда, в том числе психологическом. Придя сюда, я увидел, что состояние игроков было в режиме ожидания. Все ребята высокого уровня, все хотят играть, забивать и выигрывать, продолжать традиции «Спартака». Вот это я увидел сразу. И для меня это самое главное, что игроки полны решимости побеждать.

    – Какие задачи стоят перед вами?

    – Мы ставим задачу набирать очки. Никто никаких задач с клуба не снимал, они максимальны. Играть в Лиге чемпионов, проходить как можно дальше в Лиге Европы. Это если мы берем международную арену. В России тоже максимальные задачи в чемпионате и Кубке России. Все максимально.

    – Какие впечатления от встречи с болельщиками?

    – Здесь могу сказать, что большие впечатления. Когда находишься в стороне, не работаешь в «Спартаке», определенно другое восприятие. Когда ближе окунаешься в клубную работу, здесь все иначе. Могу сразу сказать про фанатов и болельщиков, я сразу ощутил жизнь абсолютно другую, нежели многих других фанатов других клубов, где работал.

    Здесь гораздо больше людей, которые ставят преданность клубу на первое место по сравнению со своей семьей, детьми, женой. Это крепко, я сразу это ощутил. Поэтому задача наша и моя как тренера соответствовать этому. Игрой, результатом. Потому что это все взаимосвязано: то, как болеют за нас, мы должны показывать, как мы болеем за клуб, за них.

    – Что они вам сказали?

    – Пожелали побед и такого футбола, который они ждут. Зная меня, они сказали, чтобы я продолжал то дело.

    Красно-белые объявили о подписании контракта с Кононовым 9-го ноября. Команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.11.2018 18:10
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 25 ноября 2018, 09:19

      Сегодня можно сделать шаг в решении задач. Хотя бы в России

      0
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      Рейтинг: +3509

      Fancyfall 25 ноября 2018, 08:24

      вообще ничего не жду...
      "ну, где же вы, бл.ди, выручайте..." - запрос во вселенную

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 ноября 2018, 05:46

      Согласно сегодняшней турнирной таблице , до матча с Крыльями, у Спартака, Динамо и Енисея практически одна задача на всех!

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 25 ноября 2018, 05:41

      Кононов никогда не скрывал свои симпатии к Спартаку.В годы юности его приглашали играть за красно-белых.Из-за случайности не сложилось.Теперь Олег Георгиевич может воплотить свои задумки и амбиции в жизнь уже в качестве главного .Он прекрасный специалист.Лишь бы не мешали руководство и наиболее ретивые фаны.Нужно время чтобы всё сложилось.Удачи Кононову и Спартаку!

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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 25 ноября 2018, 00:38

      Игроки блин в режиме ожидания????
      А уж в каком "режиме ожидания" БОЛЕЛЬШИКИ СПАРТАКА - я вообще молчу

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 24 ноября 2018, 23:39

      Теперь всё должно поменяться.
      У всех. Енисей вот выиграл. Монако ведет 1:0 с Каном.
      Теперь очередь за Спартаком - выдать серию выигрышных матчей - штук 6-7. Потом одну ничейку сгонять и снова выиграть.
      Будем ждать перемен.

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      Рейтинг: +677

      vodomut 24 ноября 2018, 23:15

      слова все слова

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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 24 ноября 2018, 23:05

      да уже в еврокубки бы попасть

      0
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 24 ноября 2018, 22:42

      Ждём игры...хотя конечно рановато чего то ждать....вот после зимней паузы будет видна работа тренера хорошая или плохая...но уже будет понятно куда движемся...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 ноября 2018, 22:06

      В игре всё будет видно. Стоит смеяться или сопли размазывать, ссылаясь на ринит...

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