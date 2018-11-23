Адвокат Кокорина – об участии игрока в драке: «А что бы вы сделали, если бы вас называли петухом и ***?»

Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова намекнула, что причиной противоправного поведения спортсмена (участия в драке с водителем Виталием Соловчуком) стали оскорбления со стороны последнего.

«Сегодняшнее посещение братьев Кокориных в СИЗО связано с проведением следственных действий, о содержании которых я рассказать не могу по причине подписки о неразглашении.

Участники конфликта в лице братьев Кокориных, пребывая в СИЗО, находятся в хорошей форме. До настоящего времени свои денежные средства никому не перечисляли.

Уважаемые подписчики! У меня теперь к вам вопрос в правовом смысле. Если бы вашу спутницу публично назвали «шлюха», а вас тут же «петухом» в самом уничижительном смысле этого слова и, более того, «***», что бы вы сделали?» – обратилась к подписчиками в инстаграме женщина.

Кокорин пробудет в СИЗО как минимум до 8 декабря.

text text text Публикация от text (@stukalova_official) 23 Ноя 2018 в 6:54 PST

Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

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