Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Адвокат Кокорина – об участии игрока в драке: «А что бы вы сделали, если бы вас называли петухом и ***?»

    Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова намекнула, что причиной противоправного поведения спортсмена (участия в драке с водителем Виталием Соловчуком) стали оскорбления со стороны последнего.

    «Сегодняшнее посещение братьев Кокориных в СИЗО связано с проведением следственных действий, о содержании которых я рассказать не могу по причине подписки о неразглашении.

    Участники конфликта в лице братьев Кокориных, пребывая в СИЗО, находятся в хорошей форме. До настоящего времени свои денежные средства никому не перечисляли.

    Уважаемые подписчики! У меня теперь к вам вопрос в правовом смысле. Если бы вашу спутницу публично назвали «шлюха», а вас тут же «петухом» в самом уничижительном смысле этого слова и, более того, «***», что бы вы сделали?» – обратилась к подписчиками в инстаграме женщина.

    Кокорин пробудет в СИЗО как минимум до 8 декабря.

    text

    Публикация от text (@stukalova_official)

    Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Инстаграм Татьяны Стукаловой

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.11.2018 18:50
    Рекомендуем
    Комментарии54
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11484

      alp 24 ноября 2018, 12:48

      шикарное объяснение!!! это не адвокат, это петух и ***

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 24 ноября 2018, 11:05

      Адвокатишка и сам просится в камеру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 24 ноября 2018, 04:19

      В их "высшем" обществе через одного шлюхи и петухи. А водила похоже чмо продажное и провокатор. В общем дураки и дороги.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 24 ноября 2018, 00:48

      Слушайте, а мы-то чего рассуждаем? Адвокат же написала - Уважаемые подписчики....
      Она же спрашивала у подписчиков. Кто-то на неё подписан? А ну признавайтесь....)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 24 ноября 2018, 00:07

      В правовом? Ты точно дура.
      В правовом поле полагается зафиксировать оскорбления, подать заявление в полицию. А вступать в драку - это не в правовом. Это по понятиям, по чести, по совести, по справедливости. Но никак не по праву.
      Как мне один прожженый зека говорил: "Языком хоть х... лижи, а рукам воли не давай".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 23 ноября 2018, 23:27

      петух он и в африке пятух

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +885

      kliker 23 ноября 2018, 23:21

      Армянское радио спрашивает:
      - Скажите, а чем отличается Зидан от Кокорина?
      - Зидан в ответ на оскорбления бодается, а Кокорин - кидается стулом.. Не тем, о котором вы подумали, а деревянным.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 ноября 2018, 22:37

      Зажрался Пак, пребывая в чиновничестве, русских людей на ... стал посылать!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 23 ноября 2018, 22:13

      А с чего это вдруг адвокату разрешили раскрывать детали дела, хотя это вопрос риторический потому что этот бред не входит в дело и его можно распространять...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      maslenitsa 23 ноября 2018, 22:10

      Очень дежурная отмазка - как бы пафосно ни произнести фамилию футболиста, все равно получается что-то очень похожее на "кукареку"...

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 