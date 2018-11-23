По факту продажи в «Ашане» поддельной футбольной продукции заведены 29 административных дел

Два магазина сети супермаркетов «Ашан» были оштрафованы в общей сложности на 205 тысяч рублей за продажу контрафактной продукции, которая имеет отношение к ФИФА, сообщили в футбольной организации.

По данным ФИФА, по факту реализации поддельной продукции в «Ашане» в Москве и Московской области заведено 29 административных дел.

Один из магазинов был оштрафован на 100 тысяч рублей за присутствие на полке настольного футбола с несертифицированной символикой ФИФА. В свою очередь, в «Ашане» заявили, что не продавали незаконные товары, а всего лишь хранили их на полках.