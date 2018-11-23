Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    По факту продажи в «Ашане» поддельной футбольной продукции заведены 29 административных дел

    Два магазина сети супермаркетов «Ашан» были оштрафованы в общей сложности на 205 тысяч рублей за продажу контрафактной продукции, которая имеет отношение к ФИФА, сообщили в футбольной организации.

    По данным ФИФА, по факту реализации поддельной продукции в «Ашане» в Москве и Московской области заведено 29 административных дел.

    Один из магазинов был оштрафован на 100 тысяч рублей за присутствие на полке настольного футбола с несертифицированной символикой ФИФА. В свою очередь, в «Ашане» заявили, что не продавали незаконные товары, а всего лишь хранили их на полках.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.11.2018 15:51
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 ноября 2018, 18:49

      Хранили на полках!))) Отмаза супер!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 23 ноября 2018, 16:45

      Мда... Поистине футбольная новость)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 23 ноября 2018, 16:29

      Считал Ашан самой приличной сетью,а вон оно как.А как у них с суррогатными пищевыми продуктами ,с контрафактным алкоголем? Так же хорошо как в других сетях?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида 23 ноября 2018, 16:26

      какой ужасссс!!!
      я всегда у вьетнамцев на распродаже только лицензированный оригинал за 500 рублей беру )

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 