Канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире встречу «Спартак» – «Локомотив»

Телеканал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию встречи 16-го тура РПЛ «Спартак» – «Локомотив», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз канала.

Игра состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» в воскресенье, 2 декабря. Начало – в 19:00по московскому времени.

После 14-ти туров «Спартак» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. В активе у «Локомотива» 25 баллов и третье место.

Встречу первого круга «Локомотив» – «Спартак» «Матч ТВ» не показывал на общедоступном канале.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.