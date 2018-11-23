Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире встречу «Спартак» – «Локомотив»

    Телеканал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию встречи 16-го тура РПЛ «Спартак»«Локомотив», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз канала.

    Игра состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» в воскресенье, 2 декабря. Начало – в 19:00по московскому времени.

    После 14-ти туров «Спартак» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. В активе у «Локомотива» 25 баллов и третье место.

    Встречу первого круга «Локомотив» – «Спартак» «Матч ТВ» не показывал на общедоступном канале.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.11.2018 15:19
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2

      bvp-47 24 ноября 2018, 08:23

      а у спартака всегда проблемы , спеси много , а игры мало , но ведь это народная команда , только какого народа не понятно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 ноября 2018, 20:28

      Посмотрим на этот принципиальный матч, который составители календаря впендюрили на декабрь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +467

      gennadiy 23 ноября 2018, 18:54

      идём все все свечи ставить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10666

      ivany4 23 ноября 2018, 18:43

      И тут Канделаки "кинула" купивших просмотр на Премьере.
      Что за компания собралась, и про спорт ни о чем, и платные каналы не приносят прибыли.))
      Когда же профессионалы будут всем заниматься?!?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      fedor131313 23 ноября 2018, 18:38

      Что-то там произошло ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 23 ноября 2018, 17:36

      Офигеть!!!Вот это поворот!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 ноября 2018, 17:16

      да не ужель а я джеки чана по 101 разу хотел посмотреть. Вообще лавку можете закрыть так как спроса нет отстойник ещё тот

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 23 ноября 2018, 17:04

      Видно совсем нечего больше показать... Раз на бесплатный выставили, либо рейтинг падает...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 23 ноября 2018, 16:41

      Миллионы болельщиков и фанатов зависят от какой-то блевонТИНЫ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 23 ноября 2018, 16:32

      ипать, спасибо!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 