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    «Саня Кокорин. Все впереди!» Уткин выложил детское фото нападающего

    Комментатор Василий Уткин посмеялся над нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

    В своем инстаграме Уткин опубликовал детскую фотографию футболиста, подписав ее: «Саня Кокорин. Все впереди!»

    На снимке форвард в форме «Локомотива» выводит на поле перед матчем игроков железнодорожников [Кокорин занимался в академии «Локомотива» с 2000 по 2008 год].

    В октябре Кокорин стал участником двух драк в Москве. Суд арестовал его на два месяца, предъявив ему обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». В настоящее время нападающий содержится в СИЗО «Бутырка».

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    Публикация от text (@realradioutkin)

    Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Инстаграм Василия Уткина

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    23.11.2018 14:36
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 23 ноября 2018, 21:02

      Да,мерзкий Уткин тип(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 23 ноября 2018, 20:57

      Детство в голове его не покинуло

      0
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      Рейтинг: +70

      devoika_so_balkana 23 ноября 2018, 19:31

      Так написал, будто Кокорин выдающийся спортсмен и много чего добился...Троллинг даже в отношении таких людей - это плохо.

      0
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 23 ноября 2018, 18:06

      Ха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 23 ноября 2018, 17:51

      уткин ты ублюдок!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 ноября 2018, 17:30

      Ничего смешного в этом нет. Кокорин конечно ретард и получит своё наказание, но издеваться над такой ситуацией это верх цинизма и критинства. Никто в этой жизни не от чего не застрахован...

      3
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 23 ноября 2018, 17:19

      Уткин,ипанутый?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 23 ноября 2018, 16:48

      Оставьте в покое Сашку-Пашку,дайте пацанам спокойно отдохнуть на нарах.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 ноября 2018, 15:53

      морда утиная.... так тянет его стебаться

      4
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 ноября 2018, 15:09

      Да, Кокорин дурак, по пьяни натворил делов. Но вот такие уткины намного хуже. Это издевка и подлянка, если не сказать жестче.

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Фотон 23 ноября 2018, 16:49

      Сейчас -"время уткиных".
      Бывали времена трудней,
      но не было подлее.

      0
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