«Саня Кокорин. Все впереди!» Уткин выложил детское фото нападающего

Комментатор Василий Уткин посмеялся над нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

В своем инстаграме Уткин опубликовал детскую фотографию футболиста, подписав ее: «Саня Кокорин. Все впереди!»

На снимке форвард в форме «Локомотива» выводит на поле перед матчем игроков железнодорожников [Кокорин занимался в академии «Локомотива» с 2000 по 2008 год].

В октябре Кокорин стал участником двух драк в Москве. Суд арестовал его на два месяца, предъявив ему обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». В настоящее время нападающий содержится в СИЗО «Бутырка».

text text text Публикация от text (@realradioutkin) 22 Ноя 2018 в 2:23 PST

Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

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