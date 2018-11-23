Миранчук: «Локомотив» отстает от «Зенита» на шесть очков. Это сопли вообще!»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук заявил, что команда вполне способна побороться за чемпионство в этом сезоне, несмотря не шестиочковое отставание от лидирующего «Зенита».

До окончания розыгрыша РПЛ осталось 16 туров.

«У нас отставание шесть очков – это «сопли» вообще! Помню по себе: когда команда идет на первом месте, каждый матч особенно волнительный, ты по-другому на него настраиваешься.

Думаю, на «Зенит» это так или иначе тоже будет моментами давить, и они могут потерять очки. Главное, нам взять свое», – сказал Миранчук.