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    Миранчук: «Локомотив» отстает от «Зенита» на шесть очков. Это сопли вообще!»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук заявил, что команда вполне способна побороться за чемпионство в этом сезоне, несмотря не шестиочковое отставание от лидирующего «Зенита».

    До окончания розыгрыша РПЛ осталось 16 туров.

    «У нас отставание шесть очков – это «сопли» вообще! Помню по себе: когда команда идет на первом месте, каждый матч особенно волнительный, ты по-другому на него настраиваешься.

    Думаю, на «Зенит» это так или иначе тоже будет моментами давить, и они могут потерять очки. Главное, нам взять свое», – сказал Миранчук.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    23.11.2018 12:47
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 ноября 2018, 01:17

      Сегодня очки взял или сопли?

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 ноября 2018, 20:01

      Сопли разводить у нас много заслуженных мастеров спорта, а как в футбол играть так там уже замученные мастера спорта тачку по полю возят...

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 23 ноября 2018, 17:06

      Очень "образно"! Можно ещё одну поговорку добавить :"Свои сопли всегда слаще!".

      0
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 23 ноября 2018, 17:03

      у нас в стране любят по......ть, а потом то звезды не так сложились, то судьи не туда свистят и т.д.

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      Рейтинг: +370

      mirspirs 23 ноября 2018, 16:51

      Ладно вам, набросились на парня. Зобнин перед игрой с Уфой вообще утверждал что Спартак в чемпионской гонке. Ну по факту 6 очков немного, но благо додумался, что в первую очередь за своей игрой надо следить. Обыграли бы рубин, было бы 4 очка, а толком ничего не сделали и очко еле спасли во всех смыслах

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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 23 ноября 2018, 16:32

      С бездарной игрой моли бога, что бы Зеня тоже обсирался, а какое место будет не важно

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 ноября 2018, 15:54

      Отрыв Локо от 10 места тоже 6 баллов

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      Рейтинг: +569

      avera 23 ноября 2018, 15:29

      Ну хоть хорошо,что за табуретку не взялся.А балаболит так по молодости.

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      Рейтинг: +3608

      Axe111 23 ноября 2018, 15:16

      Сопли у тебя на рыле олух! Играть научись бездарь

      2
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 23 ноября 2018, 15:01

      ....это называется "звездняк" в своём роде....фигли , ролл ройс ,бентли

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