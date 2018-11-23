Финляндия, Северная Ирландия и Фареры награждены УЕФА за соблюдение фэир-плей. Россия – на 33 месте

Финляндия, Северная Ирландия и Фарерские острова награждены УЕФА за соблюдение принципов фэир-плей по итогам сезона-2017/18.

Финляндия получила приз за первое место в рейтинге фэир-плей, Северная Ирландия – за значительный прогресс в рейтинге, Фареры – за поведение болельщиков. Футбольные федерации этих стран получат по 50 тысяч евро, которые будут переданы клубам.

Россия заняла 33-е место в рейтинге фэир-плей сезона-2017/18.