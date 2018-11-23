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    Финляндия, Северная Ирландия и Фареры награждены УЕФА за соблюдение фэир-плей. Россия – на 33 месте

    Финляндия, Северная Ирландия и Фарерские острова награждены УЕФА за соблюдение принципов фэир-плей по итогам сезона-2017/18.

    Финляндия получила приз за первое место в рейтинге фэир-плей, Северная Ирландия – за значительный прогресс в рейтинге, Фареры – за поведение болельщиков. Футбольные федерации этих стран получат по 50 тысяч евро, которые будут переданы клубам.

    Россия заняла 33-е место в рейтинге фэир-плей сезона-2017/18.

    Источник: УЕФА

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    23.11.2018 10:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 23 ноября 2018, 12:21

      если в стране тысяч 50 болельщиков, то их значительно легче контролировать, чем 5 миллионов
      так-то финны белые и пушистые, ага
      весь Питер знает

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      Рейтинг: +6641

      ALeX-161-rus 23 ноября 2018, 10:20

      Маловато как-то

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