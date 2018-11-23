Адвокат: «Обвинение Мамаева по эпизоду избиения чиновников Пака и Гайсина надуманное и необоснованное»

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявил, что его клиент не выплачивал компенсацию чиновникам Минпромторга Денису Паку и Сергею Гайсину.

11 октября Мамаев и Александр Кокорин были арестованы после двух драк в центре Москвы и помещены в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря по статьям «Побои» и «Хулиганство».

– Вы рассказали о выплате компенсации Соловчуку. Последовал ли подобный шаг и в отношении Пака и Гайсина?

– Мамаев не причастен к этому эпизоду, поэтому нет, не выплачивал.

– Но Павлу предъявлено обвинение по нему.

– Мы обжалуем обвинение в избиении Пака и Гайсина. Оно, на наш взгляд, подлежит полному исключению – как надуманное и необоснованное. Очень сложно противостоять откровенному беззаконию, которое происходит в этом деле. Но это не основание опускать руки и бездействовать. Мы сделаем все необходимое для защиты Мамаева в рамках закона.