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    Адвокат: «Обвинение Мамаева по эпизоду избиения чиновников Пака и Гайсина надуманное и необоснованное»

    Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявил, что его клиент не выплачивал компенсацию чиновникам Минпромторга Денису Паку и Сергею Гайсину.

    11 октября Мамаев и Александр Кокорин были арестованы после двух драк в центре Москвы и помещены в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    – Вы рассказали о выплате компенсации Соловчуку. Последовал ли подобный шаг и в отношении Пака и Гайсина?

    – Мамаев не причастен к этому эпизоду, поэтому нет, не выплачивал.

    – Но Павлу предъявлено обвинение по нему.

    – Мы обжалуем обвинение в избиении Пака и Гайсина. Оно, на наш взгляд, подлежит полному исключению – как надуманное и необоснованное. Очень сложно противостоять откровенному беззаконию, которое происходит в этом деле. Но это не основание опускать руки и бездействовать. Мы сделаем все необходимое для защиты Мамаева в рамках закона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.11.2018 09:26
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +718

      ДВС 23 ноября 2018, 19:13

      За всё ответит Кокоша.

      0
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      Рейтинг: +467

      gennadiy 23 ноября 2018, 18:57

      Давайте этим отморозкам ещё и премию дадим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 23 ноября 2018, 16:55

      Адвокатишка должен доказывать невиновность своих подопечных не в соцсетях,а в процессе следствия и судопроизводства.Не туда Саша-Паша вложили деньги!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1488

      balam 23 ноября 2018, 13:51

      есть такое понятие -групповуха. мусора в Уфе вроде тоже по домам сидели

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 23 ноября 2018, 12:58

      Он вообще был в Краснодаре. Свидетели найдутся.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 23 ноября 2018, 11:03

      Да Вы видео посмотрите..там Мамаева и близко не было"!"!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 23 ноября 2018, 10:54

      Да очень странное и смутное дело... И, согласен, беспредел полный...

      5
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 23 ноября 2018, 10:10

      Наше правосудие страдает рукоблудием!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 23 ноября 2018, 10:07

      Следствие и суд разберутся...

      1
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 23 ноября 2018, 09:39

      Один Кокорин избивал всех. Анекдот

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Юрий Б. 23 ноября 2018, 09:45

      Вроде Мамая хотят из тюряги вытащить, а Коку оставить. А то с Кокой зенит опять чемпионом станет, а коням шиш на постном масле, а не ЛЧ. А без ЛЧ ни денег, ни хрена, хоть в ФНЛ вылетай. Кстати, Гиннер долг в 120 лямов зелеными выплатил, или все еще бабло из клупа тянет?

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > prezent2017 23 ноября 2018, 12:17

      Кони тут при чем?
      Кстати, это они играют в ЛЧ, а не Зенит.
      Мамаев пока ещё игрок Краснодара - Галицкий уже всех купил?

      1
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