Адриано: «Спартак» в середине таблицы – ну куда это годится?!»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано заявил, что футболисты команды сделают все возможное для исправления турнирной ситуации. Бразилец отметил важность поддержки болельщиков.

После 14-ти туров красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков. Следующий матч «Спартак» проведет дома против «Крыльев Советов» в воскресенье, 25 ноября.

– Что можете сказать сегодня самым верным и преданным болельщикам «Спартака»?

– Скажу только одно: мы сделаем все возможное, чтобы вместе с новым тренером переломить ход сезона, который складывается для нас объективно не лучшим образом. Никого из болельщиков и никого внутри команды не устраивает график, при котором за победой следует ничья или поражение. Это не для «Спартака». Мы в середине таблицы – ну куда это годится?!

Тренер поставил перед нами четкие задачи: до конца биться в Премьер-лиге за чемпионство, выиграть Кубок России, пройти как можно дальше в плей-офф Лиги Европы. Уверен, все без исключения отдадут максимум сил, чтобы достичь этих целей.

– В такой ситуации поддержка трибун особенно важна?

– Она важна всегда. Тем более, когда речь идет о таких потрясающих болельщиках, как спартаковские. И я надеюсь, что они сплотятся вокруг команды, чтобы мы все вместе как можно скорее забыли эту черную полосу.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

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