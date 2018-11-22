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    Адриано: «Спартак» в середине таблицы – ну куда это годится?!»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано заявил, что футболисты команды сделают все возможное для исправления турнирной ситуации. Бразилец отметил важность поддержки болельщиков.

    После 14-ти туров красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков. Следующий матч «Спартак» проведет дома против «Крыльев Советов» в воскресенье, 25 ноября.

    – Что можете сказать сегодня самым верным и преданным болельщикам «Спартака»?

    – Скажу только одно: мы сделаем все возможное, чтобы вместе с новым тренером переломить ход сезона, который складывается для нас объективно не лучшим образом. Никого из болельщиков и никого внутри команды не устраивает график, при котором за победой следует ничья или поражение. Это не для «Спартака». Мы в середине таблицы – ну куда это годится?!

    Тренер поставил перед нами четкие задачи: до конца биться в Премьер-лиге за чемпионство, выиграть Кубок России, пройти как можно дальше в плей-офф Лиги Европы. Уверен, все без исключения отдадут максимум сил, чтобы достичь этих целей.

    – В такой ситуации поддержка трибун особенно важна?

    – Она важна всегда. Тем более, когда речь идет о таких потрясающих болельщиках, как спартаковские. И я надеюсь, что они сплотятся вокруг команды, чтобы мы все вместе как можно скорее забыли эту черную полосу.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.11.2018 21:53
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 23 ноября 2018, 17:04

      Спорный вопрос! Это как в анекдоте про бурлаков : "Ванька,пошто с моей бабой спишь? Нехорошо... Ванька в сердцах бросает ложку оземь и раздражённо отвечает : Чёрт вас,Климовых,поймёшь-Машка говорит "хорошо",а ты-"нехорошо!!!"

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 11:00

      Поправить положение можно ,все зависит от вас. Тогда и поддержка болельщиков будет на высоком уровне.

      3
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      Рейтинг: +2695

      АЛЕКС 58 23 ноября 2018, 07:43

      Команда народная,значит должна быть среди народа,не выделяться!

      1
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 23 ноября 2018, 00:27

      hahahha

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 ноября 2018, 00:06

      ну куда это годится?! Должен быть в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +177

      ДениМ 23 ноября 2018, 00:00

      При всём уважении, но Адриано не играет на уровне заплаченных за него и выплачиваемых ему денег - ну куда это годиться? Молчание - золото, Андрейка!

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 22 ноября 2018, 23:42

      надо в ФНЛ

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Мы ЦСКА 23 ноября 2018, 01:10

      Скоро сам там окажешся.
      Я тебя с братанами выдавлю отсюда.
      Слово не воробей, мразь.

      -1
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Мары 23 ноября 2018, 02:20


      свинорылый ты Петух, хоть с 10 аккаунов обминусуйся мне на тебя насрать и растереть, гори в аду кран печальный

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Мы ЦСКА 23 ноября 2018, 10:14

      Эбанашка вафельная, смеётся тот кто смеётся последним.

      -1
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 22 ноября 2018, 23:08

      Посмотрим, что из этого выйдет...ждать осталось не долго...

      2
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      Рейтинг: +3438

      violator20 22 ноября 2018, 22:58

      Посмотрим чего будут на деле стоить твои обещания..................

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 ноября 2018, 22:49

      Блин, вас в домашних матчах поддерживали так, что можно было и пьяными забивать голы. А вы четыре матча подряд в играх РПЛ проиграли. Может вас не поддерживать надо, а пинка давать для ускорения ?...

      4
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