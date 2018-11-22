Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ТАСС: Соловчук первым оскорбил Мамаева и нанес ему удар

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не был зачинщиком драки с гражданином Белоруссии Виталием Соловчуком на парковке у гостиницы «Пекин» 8 октября, сообщает ТАСС. По информации, которой располагает источник, водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой первым нанес удар футболисту.

    В результате инцидента, в котором также принимал участие нападающий «Зенита» Александр Кокорин и несколько друзей футболистов, Соловчук получил черепно-мозговую травму и переломы костей лица.

    «Что касается инцидента на парковке, то на записи прибора видеорегистрации в автомобиле Соловчука четко видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар.

    При этом водитель в ходе следствия дал показания о том, что он не оскорблял футболистов, а спортсмены сами спровоцировали драку», – цитирует ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

    11 октября Мамаев и Александр Кокорин были арестованы и помещены в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.11.2018 20:51
    Рекомендуем
    Комментарии58
    ...
    • ...
      Рейтинг: +121

      vog 23 ноября 2018, 13:10

      «Что касается инцидента на парковке, то на записи прибора видеорегистрации в автомобиле Соловчука четко видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар...Запись в студию,без нее это просто слова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 10:39

      Следствие все более становится запутанным.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 ноября 2018, 09:49

      Соловчук первым оскорбил Мамаева и нанес ему удар. Все это видели, кроме судьи. Судья сидел(а) с завязанными глазами, как верный(ая) последователь(ница) Фемиды!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 23 ноября 2018, 09:11

      16 следователей начинают работать спустя полтора месяца

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Garrincha58 23 ноября 2018, 09:49

      Не 16, а 18.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 23 ноября 2018, 09:05

      Ну, если ТАСС уполномочен заявить, то ситуация в начале декабря должна проясниться. Пора брать за задницу тех, которые заварили всю эту кашу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 23 ноября 2018, 08:21

      позвольте а за что футболисты сидят 2 месяца

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1020

      г.Онега 23 ноября 2018, 07:30

      Запись покажите с видеорегистратора

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 23 ноября 2018, 05:05

      Сколько можно о них , давайте лучше о футболе ....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 > VikNMar 23 ноября 2018, 09:11

      а где футбол????

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Garrincha58 23 ноября 2018, 09:50

      Футбол в опе! В полной! Сборная опять все прокакала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Tribunal Z 23 ноября 2018, 01:51

      вот она где собака порылась))) а почему Соловчук на пару месяцев в СИЗО не сидит за то что дал ложные данные следствию?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1127

      Smekaev > Tribunal Z 23 ноября 2018, 04:22

      Да он на хрен никому не нужен, вот и не сидит. Нужна была показательная порка, а уж кто виноват - дело стодесятое.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 > Tribunal Z 23 ноября 2018, 09:12

      он в любом случае пострадавший

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Smekaev 23 ноября 2018, 09:30

      Верно, Кто знает этого Соловчука, да никто, а вот Мамаева
      и Кокорина знают многие в России.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +955

      Юрэс 23 ноября 2018, 01:20

      ВОТ .......ор!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 