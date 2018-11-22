ТАСС: Соловчук первым оскорбил Мамаева и нанес ему удар

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не был зачинщиком драки с гражданином Белоруссии Виталием Соловчуком на парковке у гостиницы «Пекин» 8 октября, сообщает ТАСС. По информации, которой располагает источник, водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой первым нанес удар футболисту.

В результате инцидента, в котором также принимал участие нападающий «Зенита» Александр Кокорин и несколько друзей футболистов, Соловчук получил черепно-мозговую травму и переломы костей лица.

«Что касается инцидента на парковке, то на записи прибора видеорегистрации в автомобиле Соловчука четко видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар.

При этом водитель в ходе следствия дал показания о том, что он не оскорблял футболистов, а спортсмены сами спровоцировали драку», – цитирует ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

11 октября Мамаев и Александр Кокорин были арестованы и помещены в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря по статьям «Побои» и «Хулиганство».