Рейнгольд: «У меня слезы на глазах от игры Кутепова. Он постоянно смотрит в задницу соперника»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал игру москвичей в обороне.

В этом сезоне красно-белые провели 22 матча во всех турнирах и пропустили 26 голов.

«Центральная зона защиты? По-моему, Кутепову в старте делать нечего. Кутепов – это человек, который не умеет читать игру. Когда смотрю на его игру, то у меня слeзы на глазах: он постоянно смотрит в задницу соперника, так нельзя играть.

Остаются Боккетти и Джикия. Георгий сдаeт, если внимательно посмотреть его последние игры за сборную. Может, травма крестообразных связок сказывается на его форме, и он боится вступать в борьбу, но он сбавил прилично. Боккетти – это человек в возрасте, но у него есть одно качество, которого нет у остальных: он – боец, но не умеет менять ритм игры», – сказал Рейнгольд.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

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