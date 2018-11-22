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    Рейнгольд: «У меня слезы на глазах от игры Кутепова. Он постоянно смотрит в задницу соперника»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал игру москвичей в обороне.

    В этом сезоне красно-белые провели 22 матча во всех турнирах и пропустили 26 голов.

    «Центральная зона защиты? По-моему, Кутепову в старте делать нечего. Кутепов – это человек, который не умеет читать игру. Когда смотрю на его игру, то у меня слeзы на глазах: он постоянно смотрит в задницу соперника, так нельзя играть.

    Остаются Боккетти и Джикия. Георгий сдаeт, если внимательно посмотреть его последние игры за сборную. Может, травма крестообразных связок сказывается на его форме, и он боится вступать в борьбу, но он сбавил прилично. Боккетти – это человек в возрасте, но у него есть одно качество, которого нет у остальных: он – боец, но не умеет менять ритм игры», – сказал Рейнгольд.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Чемпионат»

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    22.11.2018 17:50
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 ноября 2018, 04:07

      С Игнашевичем в паре Кутепов смотрелся превосходно! Воссоздать эту пару центральных защитников! Лучше в ЦСКА... :-)))

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      Рейтинг: +1488

      balam 22 ноября 2018, 22:47

      просто паренек романтичный и мечтательный. надо быть толерантней, старый ты гомофоб

      1
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      Рейтинг: +800

      Театрал 22 ноября 2018, 22:19

      Даже слушать этого маразматика, который и в молодости был всадником без головы, себя о-очень не уважать! А уж воспринимать всерьёз- верх дебилизма

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 22 ноября 2018, 22:09

      Боккети еще хуже Кутепова, что не смотрю голы с его участием так он всегда выбрасывается, а в ту освободившуяся зону идет передача. Порой наблюдая что он вновь и вновь делает эту же ошибку мне кажется что у него диагноз...

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 > кузнецов артем 22 ноября 2018, 23:33

      у нас в РПЛ все защитники такие как Кутепов

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      Рейтинг: +339

      babenko1977 22 ноября 2018, 21:47

      Кутепова продать

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      Рейтинг: +537

      Бан 22 ноября 2018, 21:46

      Маленький Илюша с детства мечтал стать проктологом, но строгий папа отдал малыша в футбольную школу ставропольского Динамо. Илья вырос, стал футболистом Спартака, но нет-нет, да и глянет с грустью на пробегающую задницу ...

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 22 ноября 2018, 21:30

      Все по делу. Не хера обижать Валеру. Профессионал. Все правильно сказал. Все по игре. Бестолочь этот Кутепов. Деревянный какой то. Бей, Беги. Ни техники, ни мысли. В одной плоскости с Черчесовым думает.

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      Рейтинг: +800

      Театрал > RedWhiteFans2 22 ноября 2018, 22:17

      Верить Мнению Рейнгодьда - себя очень не уважать

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      Рейтинг: -546

      massaboss 22 ноября 2018, 21:19

      Кто смотрит на задницу, кто на передницу, а вместе команда спартак

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      Рейтинг: +370

      mirspirs 22 ноября 2018, 21:09

      Впервые дед адекватен, не знаю кто вообще всерьёз воспринимает Кутепова. Понятно, что воспитанник, понятно молодой, но это не помогает ему быть хорошим защитником, а таскать его в сборную это вообще бред полный.

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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 22 ноября 2018, 21:07

      дед в этот раз более оригинален в своих высказываниях))

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