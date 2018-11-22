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    Асенсио: «Я мог бы стать талисманом «Реала»

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио признался, что не против примерить на себя роль талисмана команды. По словам 22-летнего футболиста, он был предан мадридскому клубу с самого детства.

    «Стать талисманом «Реала»? Почему бы и нет. В конце концов, конечно, я хочу продолжать успешно выступать в Мадриде. Я хочу быть важным футболистом здесь, никогда не скрывал от этого.

    Я был мадридистой с самого детства, я всегда хотел играть за «Реал «. И теперь, когда у меня есть возможность играть важную роль в команде, я хочу ею воспользоваться», – сказал Асенсио.

    В этом сезоне хавбек провел за «Реал» 17 матчей во всех турнирах, записав на свой счет два гола и три результативные передачи.

    Источник: Marca

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    22.11.2018 16:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 23 ноября 2018, 09:12

      Асенсио бы побольше свободы дать на поле чтобы он себя мог проявить в полной мере.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3502

      FRZZ 22 ноября 2018, 16:29

      С двумя голами не станешь талисманом.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 22 ноября 2018, 16:29

      Ну так и стань им, место пока вакантно

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