Асенсио: «Я мог бы стать талисманом «Реала»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио признался, что не против примерить на себя роль талисмана команды. По словам 22-летнего футболиста, он был предан мадридскому клубу с самого детства.

«Стать талисманом «Реала»? Почему бы и нет. В конце концов, конечно, я хочу продолжать успешно выступать в Мадриде. Я хочу быть важным футболистом здесь, никогда не скрывал от этого.

Я был мадридистой с самого детства, я всегда хотел играть за «Реал «. И теперь, когда у меня есть возможность играть важную роль в команде, я хочу ею воспользоваться», – сказал Асенсио.

В этом сезоне хавбек провел за «Реал» 17 матчей во всех турнирах, записав на свой счет два гола и три результативные передачи.