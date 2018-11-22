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    Селихов вернулся в общую группу «Спартака» и тренируется безо всяких ограничений

    «Спартак» готовится к игре 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

    В сегодняшней тренировке принял участие голкипер Александр Селихов. Он полностью восстановился от травмы и занимался в общей группе безо всяких ограничений. Вратарь получил разрыв ахиллова сухожилия в мае этого года.

    Встреча «Спартак» – «Крылья Советов» состоится в воскресенье, 25 ноября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.11.2018 15:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 22 ноября 2018, 18:22

      Хочется увидеть Сашу в воротах в игре с Крыльями.

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 17:26

      Ждем Саша. Удачи и без травм.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 ноября 2018, 17:24

      Добре.За калитку как то спокойней стало.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > sssrspartak 22 ноября 2018, 18:44

      Мне только от одной мысли о Сашке, как то теплей стало.

      0
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      Рейтинг: +411

      aam 22 ноября 2018, 16:58

      В рамку, Саша.

      4
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 22 ноября 2018, 16:55

      ну наконец!!!!!!!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 22 ноября 2018, 16:08

      Хорошо, что и Максименко и Селихов в строю. Хотя что-то подсказывает, что в воротах мы можем запросто увидеть реброва.

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