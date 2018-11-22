Селихов вернулся в общую группу «Спартака» и тренируется безо всяких ограничений

«Спартак» готовится к игре 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

В сегодняшней тренировке принял участие голкипер Александр Селихов. Он полностью восстановился от травмы и занимался в общей группе безо всяких ограничений. Вратарь получил разрыв ахиллова сухожилия в мае этого года.

Встреча «Спартак» – «Крылья Советов» состоится в воскресенье, 25 ноября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

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