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    Goal: «Барселона» сказала Неймару, чтобы он публично заявил о своем желании покинуть «ПСЖ»

    «Барселона» заинтересована в возвращении из «ПСЖ» нападающего Неймара.

    Как сообщает Goal, бразилец хочет покинуть парижский клуб. Представители 26-летнего футболиста общались с несколькими директорами каталонцев, от которых получили инструкции о том, как все должно произойти.

    В «Барселоне» считают, что во избежание открытого конфликта с «ПСЖ» Неймар должен сам публично заявить о недовольстве и желании сменить клуб.

    Форвард выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    Источник: Goal

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    22.11.2018 15:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 22 ноября 2018, 20:24

      Самой бомбой будет это его переход в реал, шл@ха столетия так сказать)

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    • ...
      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy 22 ноября 2018, 15:44

      Да кишка у него тонка, максимум что может это симулировать, ныть и прикрыться отцом, как тупой шкет

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