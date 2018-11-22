Goal: «Барселона» сказала Неймару, чтобы он публично заявил о своем желании покинуть «ПСЖ»

«Барселона» заинтересована в возвращении из «ПСЖ» нападающего Неймара.

Как сообщает Goal, бразилец хочет покинуть парижский клуб. Представители 26-летнего футболиста общались с несколькими директорами каталонцев, от которых получили инструкции о том, как все должно произойти.

В «Барселоне» считают, что во избежание открытого конфликта с «ПСЖ» Неймар должен сам публично заявить о недовольстве и желании сменить клуб.

Форвард выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.