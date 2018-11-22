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    «Реал» отказался от приобретения Неймара

    «Реал» больше не претендует на нападающего «ПСЖ» Неймара.

    Президент мадридцев Флорентина Перес отказался от покупки 26-летнего футболиста. Одна из причин – недовольство болельщиков команды потенциальным переходом бразильца.

    В этом сезоне Неймар провел за парижан 16 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал семь результативных передач.

    О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Mundo Deportivo

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    22.11.2018 12:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +90

      Cheappy 22 ноября 2018, 15:21

      Мбаппе купят, он получше будет..

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 22 ноября 2018, 14:26

      Зря, пригодился бы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -15

      gnotovkolya 22 ноября 2018, 14:23

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://tok.pw/blodka

      -3
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      Рейтинг: +38

      Space001 22 ноября 2018, 13:45

      ну и хорошо

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      Рейтинг: +2530

      Чермындыр 22 ноября 2018, 13:11

      Когда Переса останавливала такая мелочь, как какое то там недовольство болельщиков?

      0
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