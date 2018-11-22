«Реал» отказался от приобретения Неймара

«Реал» больше не претендует на нападающего «ПСЖ» Неймара.

Президент мадридцев Флорентина Перес отказался от покупки 26-летнего футболиста. Одна из причин – недовольство болельщиков команды потенциальным переходом бразильца.

В этом сезоне Неймар провел за парижан 16 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал семь результативных передач.

О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.