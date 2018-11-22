Инфантино ждет от Катара в 2022 году лучшего чемпионата мира в истории

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассчитывает на проведение в Катаре в 2022 году лучшего в истории чемпионата мира.

«Я уверен, что любой, кто отправится в Катар в этот момент, получит потрясающий опыт. Все они откроют для себя удивительную страну, в которой есть не только солнце, пляжи и песок, но и футбол и возможность отпраздновать лучшее футбольное событие.

Единственное сообщение, которое я хотел бы отправить всем в мире, кто любит футбол: «Приезжайте в Катар, приезжайте на Ближний Восток, в Персидский залив в 2022 году и насладитесь лучшим чемпионатом мира», – сказал Инфантино.

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