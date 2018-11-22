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    Инфантино ждет от Катара в 2022 году лучшего чемпионата мира в истории

    Президент ФИФА Джанни Инфантино рассчитывает на проведение в Катаре в 2022 году лучшего в истории чемпионата мира.

    «Я уверен, что любой, кто отправится в Катар в этот момент, получит потрясающий опыт. Все они откроют для себя удивительную страну, в которой есть не только солнце, пляжи и песок, но и футбол и возможность отпраздновать лучшее футбольное событие.

    Единственное сообщение, которое я хотел бы отправить всем в мире, кто любит футбол: «Приезжайте в Катар, приезжайте на Ближний Восток, в Персидский залив в 2022 году и насладитесь лучшим чемпионатом мира», – сказал Инфантино.

    О том, как ФИФА воюет с топ-клубами и тонет в коррупционной грязи – наш недавний выпуск подкаста. Послушайте, а

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Fourfourtwo

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    22.11.2018 07:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 15:27

      Все в ожидании ,подождем и мы дорогие товарищи.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 22 ноября 2018, 10:56

      Если русские поделятся опытом, то вполне.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Ловец снов 87 22 ноября 2018, 09:54

      Ближний Восток, Персидский залив... С нынешней геополитической обстановкой в мире, неизвестно, что там в 2019 году будет. А к 2022 году...

      6
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      Рейтинг: +3609

      александр п 22 ноября 2018, 09:24

      Чемпионат должен получиться интересным,игроки приедут на пике формы,а не измотанные сверхдлинным сезоном.Да и болельщикам удобно ,всё практически в шаговой доступности.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy 22 ноября 2018, 07:32

      Таких стадионов, которые строит Катар, нигде и никогда не будет

      1
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