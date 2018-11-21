Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Полиция задержала 18 фанатов «Спартака» из-за драки с болельщиками ЦСКА

    Правоохранительные органы ведут расследование по факту драки, случившейся за сутки до матча восьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:1). Инцидент произошел на улице Нижняя Масловка в столице.

    Полиция уже провела обыски у 33 болельщиков красно-белых, а также задержала 18 человек, пишет телеграм-канал Mash.

    В частности, под стражей оказался лидер фанатской спартаковской группировки «Гладиатор».

    Источник: Телеграм-канал Mash

    Телеграм-канал Mash - новостной интернет-источник, снабжающий аудиторию инсайд-информацией.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2018 20:49
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 12:29

      Очень много здесь неясностей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -46

      pavelgronov 22 ноября 2018, 01:53

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://tok.pw/blodka

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 21 ноября 2018, 23:10

      А с чего такой переполох? Тоже чиновника избили?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 21 ноября 2018, 22:18

      Это сообщение с пометкой "Молния"? Очень уж оперативно "Бомбардир" сработал. Наверное черепах обучили курьерами работать, быстро добежали с информационными материалами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 21 ноября 2018, 22:16

      Соревновались у кого IQ ниже!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 21 ноября 2018, 22:05

      Спустя два месяца дали ход делу ?
      Ну - ну.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 21 ноября 2018, 22:04

      Накрыли преступное сообщество.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7396

      Старикан 21 ноября 2018, 22:00

      Кто же заяву-то написал?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      WarGAleX > Старикан 22 ноября 2018, 01:59

      Заявление не обязательно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +885

      kliker 21 ноября 2018, 21:55

      "Если арестовать одну сторону махача, то вторая победит". Полиция.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 