Полиция задержала 18 фанатов «Спартака» из-за драки с болельщиками ЦСКА

Правоохранительные органы ведут расследование по факту драки, случившейся за сутки до матча восьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:1). Инцидент произошел на улице Нижняя Масловка в столице.

Полиция уже провела обыски у 33 болельщиков красно-белых, а также задержала 18 человек, пишет телеграм-канал Mash.

В частности, под стражей оказался лидер фанатской спартаковской группировки «Гладиатор».