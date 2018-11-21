Прядкин: «Клубы и РФС предложили создать стабилизационный фонд для поддержки команд с финансовыми проблемами»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о выработке критериев по допуску клубов для участия в чемпионате России и перспективе создания стабилизационного фонда для поддержки команд, испытывающих проблемы с финансами.

– Трудности «Анжи» не могут не волновать. В октябре долги клуба составляли более 300 миллионов рублей, и ситуация только ухудшается. Как быть?

– У клуба сложная финансовая ситуация. Неоднократно встречался с президентом «Анжи», генеральным директором, представителями республики. Озабоченность состоянием клуба есть не только у меня. Клубы лиги обеспокоены ситуацией, они не хотят, чтобы у нас по ходу турнира команды сходили с дистанции. Ранее ни одна команда в лиге не снималась из-за финансовых проблем во время сезона, и таких вариантов нельзя допускать и в будущем.

Мы сделаем все возможное, чтобы в Дагестане, где футбол еще и значимый социальный проект, команда доиграла сезон. И если она сможет найти выход из непростой финансовой ситуации, то состав команды и игра позволяют «Анжи» бороться не только за сохранение места в премьер-лиге, но и за более высокие позиции.

– Какие шаги предпринимаются для того, чтобы исключить повторение махачкалинской истории?

– Представители лиги вошли в рабочую группу РФС по выработке критериев допуска клубов при прохождении лицензирования. Со следующего сезона РФПЛ будет активно участвовать в этом процессе, тщательно изучать все вопросы при выдаче лицензий, в том числе и финансовую состоятельность клубов.

От клубов, РФС и профсоюзов есть предложение о создании стабилизационного фонда, чтобы при возникновении трудностей можно было поддержать команду. Но эти средства со временем нужно будет возвращать.

Не должно быть такого, чтобы спортивная работа была успешной, а в развитии, коммерции, работе с болельщиками она не велась вовсе.

– Будут ли новые критерии для клубов при лицензировании?

– Критерии для допуска существуют. Но мы попросили РФС, чтобы более активную роль играла лига при лицензировании клубов, изучая и давая заключения по спортивным, инфраструктурным, финансовым и административным вопросам. Мнение лиги будет определяющим.

Могу сказать, что клубов, которые не соответствует критериям, в лиге быть не должно.