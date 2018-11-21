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    Прядкин: «Клубы и РФС предложили создать стабилизационный фонд для поддержки команд с финансовыми проблемами»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о выработке критериев по допуску клубов для участия в чемпионате России и перспективе создания стабилизационного фонда для поддержки команд, испытывающих проблемы с финансами.

    – Трудности «Анжи» не могут не волновать. В октябре долги клуба составляли более 300 миллионов рублей, и ситуация только ухудшается. Как быть?

    – У клуба сложная финансовая ситуация. Неоднократно встречался с президентом «Анжи», генеральным директором, представителями республики. Озабоченность состоянием клуба есть не только у меня. Клубы лиги обеспокоены ситуацией, они не хотят, чтобы у нас по ходу турнира команды сходили с дистанции. Ранее ни одна команда в лиге не снималась из-за финансовых проблем во время сезона, и таких вариантов нельзя допускать и в будущем.

    Мы сделаем все возможное, чтобы в Дагестане, где футбол еще и значимый социальный проект, команда доиграла сезон. И если она сможет найти выход из непростой финансовой ситуации, то состав команды и игра позволяют «Анжи» бороться не только за сохранение места в премьер-лиге, но и за более высокие позиции.

    – Какие шаги предпринимаются для того, чтобы исключить повторение махачкалинской истории?

    – Представители лиги вошли в рабочую группу РФС по выработке критериев допуска клубов при прохождении лицензирования. Со следующего сезона РФПЛ будет активно участвовать в этом процессе, тщательно изучать все вопросы при выдаче лицензий, в том числе и финансовую состоятельность клубов.

    От клубов, РФС и профсоюзов есть предложение о создании стабилизационного фонда, чтобы при возникновении трудностей можно было поддержать команду. Но эти средства со временем нужно будет возвращать.

    Не должно быть такого, чтобы спортивная работа была успешной, а в развитии, коммерции, работе с болельщиками она не велась вовсе.

    – Будут ли новые критерии для клубов при лицензировании?

    – Критерии для допуска существуют. Но мы попросили РФС, чтобы более активную роль играла лига при лицензировании клубов, изучая и давая заключения по спортивным, инфраструктурным, финансовым и административным вопросам. Мнение лиги будет определяющим.

    Могу сказать, что клубов, которые не соответствует критериям, в лиге быть не должно.

    Источник: «Р-Спорт»

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    21.11.2018 16:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 10:36

      Все правильно надо ужесточать лицензирование клубов и если проблемы с финансированием будут обнаружены ,не допускать такие клубы к участию в соревнованиях. А у нас получается команда имеет большие долги ,но никакого барьера не получает.

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 21 ноября 2018, 22:22

      Это глупость.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п 21 ноября 2018, 20:55

      Змеиный мозг чиновника день и ночь думает как навариться,а на хрена вы допустили команду без финансовых гарантий,котлетку заглотили?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6885

      Антибиотик 21 ноября 2018, 20:24

      И за чей счет будет проходить сие мероприятие?

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 19:01

      Кассы взаимопомощи на всех нуждающихся не хватит в нынешних экономических реалиях. Нужен иной подход к лицензированию и финансовым требованиям команд РПЛ.

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 ноября 2018, 18:52

      Всё правильно! Узаконим договорняки )

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 ноября 2018, 18:38

      Грабят богатеньких, это по нашему по совковому, по путински.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 21 ноября 2018, 17:58

      В первую очередь,клубам стоит пересмотреть уровень з/п футболистов. Пока,это не пересмотрится,никакой фонд не спасёт.

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Ruryu 21 ноября 2018, 20:43

      Всё верно, тем более они этих денег не отрабатывают и 20%!

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 ноября 2018, 17:20

      Стабилизационного фонд - это фикция, это доп.расходы клубов побогаче. Как уменьшить эти расходы ? Просто - поднять цены на билеты за счет болел. Результат: Анжи сейчас хотя бы пытается найти спонсоров, а теперь и вовсе перестанет это делать: будет фин.помощь по любому из этого фонда, можно не напрягаться, никаких задержек по ЗП и т.д.

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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 21 ноября 2018, 16:55

      Ага,небось под проценты..
      "капитализм с человеческим лицом" какой-то.

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