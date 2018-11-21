Okdiario: Неймар не вернется в «Барселону», у него испортились отношения с Месси

JERDAV.Очередная "Фейка" президент ФК барселоны офицально заявил что НЕЙМАР не входит в их нтересы/ писала испанская СМИ/ сам НЕЙМАР не хочет в РЕАЛ по причине пока не продадут капитана /Источник Бомбардир 2дня назад/
Нападающий «ПСЖ» Неймар не вернется в «Барселону», сообщил руководитель Okdiario Эдуардо Инда. По его словам, у бразильца испортились отношения с лидером каталонцев Лионелем Месси.
«Кто-то думает, что Неймар возвращается в Барселону. Он не может этого сделать, потому что все закончено из-за Месси и финансового фэйр-плей. Отношения были неудачными.
Несмотря на это, у Неймара исключительные отношения с Луисом Суаресом.
Финансовый фэйр-плей помешает ему подписать контракт с «Барселоной», и вместо этого он отправится в «Реал», – сказал Инда.
Неймар выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год.