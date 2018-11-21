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    Okdiario: Неймар не вернется в «Барселону», у него испортились отношения с Месси

    Нападающий «ПСЖ» Неймар не вернется в «Барселону», сообщил руководитель Okdiario Эдуардо Инда. По его словам, у бразильца испортились отношения с лидером каталонцев Лионелем Месси.

    «Кто-то думает, что Неймар возвращается в Барселону. Он не может этого сделать, потому что все закончено из-за Месси и финансового фэйр-плей. Отношения были неудачными.

    Несмотря на это, у Неймара исключительные отношения с Луисом Суаресом.

    Финансовый фэйр-плей помешает ему подписать контракт с «Барселоной», и вместо этого он отправится в «Реал», – сказал Инда.

    Неймар выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год.

    Источник: Okdiario

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    21.11.2018 15:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 21 ноября 2018, 19:30

      JERDAV.Очередная "Фейка" президент ФК барселоны офицально заявил что НЕЙМАР не входит в их нтересы/ писала испанская СМИ/ сам НЕЙМАР не хочет в РЕАЛ по причине пока не продадут капитана /Источник Бомбардир 2дня назад/

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 21 ноября 2018, 18:21

      Эта новость выеденного яйца не стоит...

      2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 ноября 2018, 17:12

      В Реал Неймар перейдет потому, что в Реале именно он будет рулить на предмет купли/продажи футболеров, а в Барсе это место занято - сами знаете кем.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Бухбух 21 ноября 2018, 21:28

      ты сам то веришь в хрень которую пишешь?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12484

      DeStar 21 ноября 2018, 15:57

      что за бред.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 ноября 2018, 15:41

      пффф хахахахахахаххахахаха ! еще одна дебильная статейка !

      1
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