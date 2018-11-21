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    Селихов: «Во время восстановления думал: неужели не будет так, как раньше?»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, какие мысли его посещали во время реабилитации после травмы.

    В мае этого года 24-летний вратарь получил разрыв ахиллова сухожилия. На прошлой неделе футболист работал с небольшими ограничениями.

    «Всякие мысли были. Думаешь: неужели не будет так, как раньше? Но меня заверили, что будет как раньше, просто нужно время и всe. Самое главное гнать мысли, что ты не сможешь. Нужно терпеть и работать над этим. У меня не просто травма ахилла, мне ещe делали чистку пятки. Это сложнее, нужно время, чтобы она зажила.

    Очень тяжело, когда смотришь за всем с трибуны и не можешь принять участие хотя бы в тренировке в общей группе. Когда выходишь в общую группу, то чувствуешь эмоциональный заряд, ты везде хочешь быть. Понятное дело, что соскучился по этому делу», – цитирует Селихова пресс-служба «Спартака».

    Источник: ФК «Спартак»

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    21.11.2018 12:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 16:38

      Успешного восстановления тебе Саша.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 21 ноября 2018, 13:43

      Ждем с нетерпением, Саша! Выздоравливай!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Mak-syt 21 ноября 2018, 12:39

      Здоровья! ждём

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