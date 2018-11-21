Селихов: «Во время восстановления думал: неужели не будет так, как раньше?»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, какие мысли его посещали во время реабилитации после травмы.

В мае этого года 24-летний вратарь получил разрыв ахиллова сухожилия. На прошлой неделе футболист работал с небольшими ограничениями.

«Всякие мысли были. Думаешь: неужели не будет так, как раньше? Но меня заверили, что будет как раньше, просто нужно время и всe. Самое главное гнать мысли, что ты не сможешь. Нужно терпеть и работать над этим. У меня не просто травма ахилла, мне ещe делали чистку пятки. Это сложнее, нужно время, чтобы она зажила.

Очень тяжело, когда смотришь за всем с трибуны и не можешь принять участие хотя бы в тренировке в общей группе. Когда выходишь в общую группу, то чувствуешь эмоциональный заряд, ты везде хочешь быть. Понятное дело, что соскучился по этому делу», – цитирует Селихова пресс-служба «Спартака».