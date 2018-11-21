Неймар избежал серьезной травмы в матче с Камеруном

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар оценил степень тяжести травмы нападающего «ПСЖ» Неймара, полученной им в товарищеском матче с Камеруном (1:0). Форвард был заменен на восьмой минуте игры.

«Можно с уверенностью сказать, у Неймара нет серьезной травмы. Да, потребуется некоторое время, чтобы поставить точный диагноз, нужно будет пройти некоторые тесты, но ничего серьезного», – заявил врач.

В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 11 матчей во французской Лиге 1, забив в них 10 голов и отдав пять результативных передач.