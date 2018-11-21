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    Неймар избежал серьезной травмы в матче с Камеруном

    Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар оценил степень тяжести травмы нападающего «ПСЖ» Неймара, полученной им в товарищеском матче с Камеруном (1:0). Форвард был заменен на восьмой минуте игры.

    «Можно с уверенностью сказать, у Неймара нет серьезной травмы. Да, потребуется некоторое время, чтобы поставить точный диагноз, нужно будет пройти некоторые тесты, но ничего серьезного», – заявил врач.

    В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 11 матчей во французской Лиге 1, забив в них 10 голов и отдав пять результативных передач.

    Источник: L'Equipe

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    21.11.2018 08:56
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 ноября 2018, 00:02

      Ну и славно, что нет серьёзной травмы, и он вернётся вскоре на поле. Как и мы завтра соберёмся в кружок для посиделок и обсуждения футбольных матчей.

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 24 ноября 2018, 11:55

      сегодня футбола выше крыше... но мы не только на футболе топтаться будем..

      привет Олег!

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 24 ноября 2018, 13:50

      сегодня в новостной ленте прочитал, что Рогозин(глава роскосмоса)
      хочет запустить россиян на луну что бы проверить, были там американцы на луне или нет..!

      вот за кого нас всех держат...? нас не в смысле россиян, а вообще всех...!
      кто то навязал нам свою игру, и заставляет играть в неё всех

      5
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 24 ноября 2018, 14:26

      пора обходить спартак))

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 24 ноября 2018, 15:01

      (с) ...деньги вроде есть, а вроде их и нет...

      деньги это как мёд для Винни пуха ... они вроде бы есть, но их сразу нет..) не успев появится, уже всё освоено и попилено )
      может что и клубу перепадёт... не не факт

      привет Толик.!

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 24 ноября 2018, 15:13

      Толик, сейчас чуть ли не номер один по разводу на бабки это, Илон Маск.... нормально так чувак бабки на полёт в "чёрную дыру" собирает...)

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      Project Бабангида > shlomo 24 ноября 2018, 15:20

      ....еу если только Столыпин !)
      система хоть и дерьмовая, но фактора личного подвига никто не отменял...

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 24 ноября 2018, 15:40

      я думаю его 25 место действительно кой о чём говорит...
      говорит что это человек принадлежит к очень влиятельной группе , и через него проводятся определённые проекты , в которых он участвует как медийное лицо!(кстати про завистников.. я кроме восторгов по его поводу, никаких отзывов больше не слышал) .
      примерно зная как работает эта кухня, в его гениальность очень сильно сомневаюсь... группа "товарищей" ловко эксплуатирует раскрученную тему... в итоге мы увидим красивую картинку, и винеру с марсом из фольги... хотя нафига сейчас фольга, ай пи технологии позволяют, позволяют чуть ли не реальность увидеть ..

      это моё мнение по всему этому Толь.. сми вообще не работают на то что бы нам хоть мало мальски правдивую инфу подгонять

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      Project Бабангида > shlomo 24 ноября 2018, 15:42

      (с) ...утверждать не буду ..

      да это и неважно, кому он родственник, раз человек хороший

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      Project Бабангида > shlomo 24 ноября 2018, 16:25

      (с).... отдаёт выручку "глове"...

      и вот так по всей стране.... но на этом цепочка не заканчивается...
      Россия это тоже всего лишь часть входящая в группу... и от сюда большая часть средств тоже уходит в головной офис ((

      вот такая хрень Толян. хотя не мне тебе рассказывать, ты лучше меня это знаешь и понимаешь

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      Рейтинг: +12213

      ВетеR > shlomo 24 ноября 2018, 17:56

      Добрый день. ! Победы Оренбургу !

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      Project Бабангида > shlomo 24 ноября 2018, 18:47

      Толян...! принимай поздравления...! рад за ваших..!

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      Project Бабангида > ВетеR 24 ноября 2018, 18:53

      буэнос ночес!
      матрас сегодня сможет каталонию сдержать ?

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      Project Бабангида > shlomo 24 ноября 2018, 21:04

      конкретно эту игру не видел, но судя по тем что видел, Оренбург, довольно организован.
      Дзюбы бы конечно ему не помешал, но его на всех не хватит)
      у нас многие команды страдают от нехватки классных напов

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      zigbert > shlomo 24 ноября 2018, 21:07

      Толя с победой!!! Матч держал в напряжении до последних секунд.

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      zigbert > Project Бабангида 24 ноября 2018, 21:10

      Андрей привет!!! Хорошего вечера.

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      Project Бабангида > zigbert 24 ноября 2018, 21:12

      взаимно Саня!
      испанию смотреть сегодня будешь?

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      zigbert > Project Бабангида 24 ноября 2018, 21:18

      Буду Андрей. Атлетико -Барселона не нуждается в рекламе.

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      zigbert > shlomo 24 ноября 2018, 21:21

      Наверное екнуло, когда вратарь Довбня выбежал выбивать мяч далеко из ворот.

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      Project Бабангида > shlomo 24 ноября 2018, 21:24

      Дзюба хорош и в комбинациях... просто команда привыкает что он весь верх выигрывает, и злоупотреблять начинают ...

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      Project Бабангида > zigbert 24 ноября 2018, 21:25

      (с) не нуждается в рекламе

      я за матрас ..... но думаю им туго придётся

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      Project Бабангида > shlomo 24 ноября 2018, 21:31

      (с) а арендники - это не "самые лучшие

      считай что временщики...

      что то как то Керенский сразу вспомнился )

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      zigbert > Project Бабангида 24 ноября 2018, 21:36

      Андрей мне по душе больше нравится стиль Барселоны.

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      Project Бабангида > shlomo 24 ноября 2018, 21:40

      (с) не знаю такого напа...

      это плеймейкер.. )

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      zigbert > shlomo 24 ноября 2018, 21:41

      Накал борьбы был так велик что тренеры незаметно для себя перешли на не нормативную лексику , микрофон был поставлен где то рядом ,все было слышно.

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      Project Бабангида > zigbert 24 ноября 2018, 21:41

      а стиль пофиг... мне харизма матраса

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      zigbert > Project Бабангида 24 ноября 2018, 21:45

      А что матрас ,он и в Африке матрас.

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      Project Бабангида > zigbert 24 ноября 2018, 21:49

      иногда и бараса об него жёстко ударялась.... два предпоследних вылета из лиги, матрас им организовал

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      zigbert > Project Бабангида 24 ноября 2018, 21:56

      Атлетико, команда крепкая с хорошо выстроенной обороной. Тяжелая будет игра. Победителя предсказать будет трудно.

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      Project Бабангида > shlomo 24 ноября 2018, 22:05

      а вдруг матрас перетерпит...))

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      Project Бабангида > zigbert 24 ноября 2018, 22:07

      (с) тяжёлая будет игра...

      надеюсь на кураж Облака )

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      zigbert > shlomo 24 ноября 2018, 22:13

      Что вчера Локомотив -Урал 1:2 ,что сегодня Динамо -Енисей 1:2 -наверное никто не угадал?.

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      zigbert > shlomo 24 ноября 2018, 22:20

      А Енисей сегодня показал хороший футбол. Удивляет только то что в команде есть опытные игроки а клуб идет безнадежно на последнем месте.

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      Project Бабангида > zigbert 24 ноября 2018, 22:24

      енисей во многих матчах играл не плохо но как то не пёрло...
      очков пять не добрала команда

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      zigbert > shlomo 24 ноября 2018, 22:27

      Толя, а если бы футбол был предсказуем своими результатами - это было бы совсем не интересно.

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      zigbert > Project Бабангида 24 ноября 2018, 22:30

      Бывает такое - невезение наваливается на команду тяжелым камнем.

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      Project Бабангида > shlomo 24 ноября 2018, 22:35

      но Оренбургу в некоторых матчах где то повезло, а енисею вообще не разу

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      zigbert > zigbert 24 ноября 2018, 22:40

      Ну что же ,матч начинается. Приятного просмотра и спокойной ночи!

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      Project Бабангида > shlomo 24 ноября 2018, 23:00

      надо просто уметь шаманить ))

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      Project Бабангида > shlomo 24 ноября 2018, 23:09

      (с) все шаманы Оренбурга только этим и занимаются

      надо повышать общий уровень шаманизма в регионе...)
      хотя я помню даже чётки Бердыева в Оренбурге не сработали...
      возможно у вас не так всё и плохо)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 24 ноября 2018, 23:21

      Пусть там фигнёй занимаются, если больше нет другим проблем, как на Луну запускать. Пусть правительство и ГД туда отправят...

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      Рубик Докоян > shlomo 24 ноября 2018, 23:22

      Осечка может быть, но потом последует контрольный... )))

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      Project Бабангида > shlomo 24 ноября 2018, 23:23

      удачи Толик! ещё раз с победой... до завтра

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 24 ноября 2018, 23:24

      (с) правительство на луну ..

      отличная идея... я давно подозреваю что они лунатики

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 24 ноября 2018, 23:26

      Маразматики скорее, оторванные от реалий нашей жизни. )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 24 ноября 2018, 23:33

      приземление будит жёстким

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 24 ноября 2018, 23:40

      Блин, опять программа пэтэушников зависает и не пропускает пост. Всё к этому и идёт. Сейчас цены на нефть гонят вниз и штатники напрягают саудитов.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 00:15

      чим по твоему это кончится?

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 00:43

      умеет атлетико свою игру навязать... в этой вязкой субстанции увязла даже барселона. месси какой то вообще был потерянный, но голевой отскок всё же был рт него

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 ноября 2018, 01:13

      В этой паре часто играют по нулям или 1:0. Башка уже мало соображает и засыпаю за ноутом. ))) Базу подыщу и на боковую. Поговорим уже в воскресенье на свежую голову.

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