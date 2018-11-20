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    Жена Мамаева начала продавать толстовки в поддержку мужа и Кокорина. Цена – 6 тысяч

    Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева объявила о старте продаж толстовок в поддержку ее мужа и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, которые находятся в СИЗО «Бутырка».

    На бомбере написано «MMAMAEV & KOKORIN», а во второй букве «O» изображен стул.

    «С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов – «мы не за насилие, мы за справедливый суд», – написала Мамаева в инстаграме.

    Стоимость одной толстовки – 6 тысяч рублей.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Аланы Мамаевой

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    20.11.2018 18:58
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 21 ноября 2018, 00:57

      чем это ему поможет, млэть? из тюрмы выкупать бабло собирает ?

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 21 ноября 2018, 00:40

      MMA тут причем?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5270

      Каратель > compka 21 ноября 2018, 00:46

      Да это банальная безграмотности и отсутствие мозгов

      1
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      Рейтинг: +1460

      Mariner 21 ноября 2018, 00:30

      У меня такое ощущение, что из Кокоши с Мамаем пытаются сделать "узников совести", т.е. политзаключённых )))

      2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 20 ноября 2018, 23:28

      С запахом самих героев, если пропустить через Бутырку, уже 12 тыщ!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 ноября 2018, 22:24

      за эту фуфайку 6 шт??????? даром не далась носи сама везде и всюду

      1
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      Рейтинг: -5

      Govy 20 ноября 2018, 21:49

      Не слишком умно,мягко говоря)ждём обоих дурика на поле...

      0
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      Рейтинг: +91

      kanaev 20 ноября 2018, 21:34

      дэбилка бл...ть

      3
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      Рейтинг: +11484

      alp 20 ноября 2018, 21:27

      пздц доездились..... суки оборзевшие

      2
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      Рейтинг: +666

      111Hunter111 20 ноября 2018, 21:21

      Интересно, что она руками в штанах делает?

      1
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      Рейтинг: +2104

      upiter622 > 111Hunter111 20 ноября 2018, 21:25

      Бильярд играет!)))

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      Рейтинг: +3609

      александр п 20 ноября 2018, 21:18

      Толстовки эпатажные,могут пользоваться успехом.Если цены на всё и вся и дальше будут так расти,а доходы падать .,то футболёры в глазах протестного сообщества превратятся в узниках совести,в борцов с ненавистными чиновниками ,доведшими страну до кризиса и нищеты.

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