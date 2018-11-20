Жена Мамаева начала продавать толстовки в поддержку мужа и Кокорина. Цена – 6 тысяч

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева объявила о старте продаж толстовок в поддержку ее мужа и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, которые находятся в СИЗО «Бутырка».

На бомбере написано «MMAMAEV & KOKORIN», а во второй букве «O» изображен стул.

«С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов – «мы не за насилие, мы за справедливый суд», – написала Мамаева в инстаграме.

Стоимость одной толстовки – 6 тысяч рублей.