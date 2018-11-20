Феррейра-Карраско сломал нос партнеру по команде и предлагал ему 10 тысяч в качестве компенсации

Полузащитник «Далянь Ифань» Янник Феррейра-Карраско признался, что на одной из тренировок команды случайно сломал нос центральному защитнику Цзиню Пэнсяну. Бельгиец рассказал, что предлагал своему партнеру по команде 10 тысяч евро, чтобы оплатить лечение.

«Это произошло на тренировке. Столкновение привело к небольшой травме – нос Цзиня Пэнсяна был поврежден. Он отличный парень и хороший игрок. На тренировках нередко случаются неудачные моменты. Я искренне приношу ему свои извинения. Надеюсь, Цзинь восстановится как можно скорее и продолжит играть в одной команде со мной в следующем сезоне.

Были некоторые слухи на этот счeт. Изначально я был готов предоставить ему 10 тысяч евро в качестве медицинской компенсации, но моя команда агентов не справилась с этим делом и Цзинь не получил денег. Ходят слухи, что он попросил у меня огромную компенсацию. Я общался с Цзинем Пэнсяном напрямую, и он никогда не просил о подобном», – сказал Феррейра-Карраско.