«Реал» намерен продлить контракт с Навасом и увеличить ему зарплату на 25%

«Реал» намерено сохранить голкипера Кейлора Наваса.

Текущий контракт 31-летнего футболиста рассчитан до июня 2020 года. Руководство мадридского клуба хочет продлить соглашение еще на год. При этом зарплата костариканца возрастет с 4 до 5 миллионов евро в год.

Навас защищает цвета «Реала» с 2014 года. В этом сезоне он провел за мадридцев семь матчей (три – на ноль) и пропустил семь голов.