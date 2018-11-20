«Реал» намерен продлить контракт с Навасом и увеличить ему зарплату на 25%

Зачем покупали Куртуа? Он лучше Наваса только в плане роста.
«Реал» намерено сохранить голкипера Кейлора Наваса.
Текущий контракт 31-летнего футболиста рассчитан до июня 2020 года. Руководство мадридского клуба хочет продлить соглашение еще на год. При этом зарплата костариканца возрастет с 4 до 5 миллионов евро в год.
Навас защищает цвета «Реала» с 2014 года. В этом сезоне он провел за мадридцев семь матчей (три – на ноль) и пропустил семь голов.
Источник: ABC
ABC - национальная ежедневная испанская газета. Третья по величине газета общего интереса в Испании, и самая старая газета, все еще работающая в Мадриде. Издается с января 1903 года.