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    «Реал» намерен продлить контракт с Навасом и увеличить ему зарплату на 25%

    «Реал» намерено сохранить голкипера Кейлора Наваса.

    Текущий контракт 31-летнего футболиста рассчитан до июня 2020 года. Руководство мадридского клуба хочет продлить соглашение еще на год. При этом зарплата костариканца возрастет с 4 до 5 миллионов евро в год.

    Навас защищает цвета «Реала» с 2014 года. В этом сезоне он провел за мадридцев семь матчей (три – на ноль) и пропустил семь голов.

    Источник: ABC
    ABC - национальная ежедневная испанская газета. Третья по величине газета общего интереса в Испании, и самая старая газета, все еще работающая в Мадриде. Издается с января 1903 года.

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    20.11.2018 15:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 ноября 2018, 18:05

      Зачем покупали Куртуа? Он лучше Наваса только в плане роста.

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      Рейтинг: +12484

      DeStar 20 ноября 2018, 16:54

      Надеюсь они увидели каков куртуа и будет играть навас, а то вообще офигели, Навас не играет ни в Лч ни в ла лиге теперь, хотя изначально предполагалось что он в ЛЧ будет пылить

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