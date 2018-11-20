У Иско есть предложения от «Челси» и «Манчестер Сити»

Полузащитник «Реала» Иско может покинуть клуб.

Футболист нечасто выходит в стартовом составе мадридцев в этом сезоне. Тренерский штаб команды считает, что у хавбека проблемы с лишним весом.

В свете этого испанец раздумывает о переезде в АПЛ. У него есть предложения от «Челси» и «Манчестер Сити».

В текущей кампании Иско принял участие в 12-ти матчах за «Реал» во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 698 минут. Забил два гола и сделал две результативные передачи.