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    У Иско есть предложения от «Челси» и «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Реала» Иско может покинуть клуб.

    Футболист нечасто выходит в стартовом составе мадридцев в этом сезоне. Тренерский штаб команды считает, что у хавбека проблемы с лишним весом.

    В свете этого испанец раздумывает о переезде в АПЛ. У него есть предложения от «Челси» и «Манчестер Сити».

    В текущей кампании Иско принял участие в 12-ти матчах за «Реал» во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 698 минут. Забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: OKDIARIO

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    20.11.2018 14:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 ноября 2018, 17:22

      Безусловно такое игровое время, парня не устраивает. И его желание сменить клуб вполне понятно.

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      Рейтинг: +355

      kvm5 20 ноября 2018, 15:25

      хорошо когда есть вы бор

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