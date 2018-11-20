Арматурный завод «Гусар» стал официальным партнером «Динамо»

«Динамо» объявило о начале сотрудничества с арматурным заводом «Гусар».

По условиям договора компания из Гусь-Хрустального получает право на использование фирменной символики и логотипа «Динамо» в своих рекламных целях и официальных мероприятиях, права на размещение фирменного логотипа ООО «Гусар» на рекламных материалах в рамках домашних матчей основного и молодeжного составов «Динамо», а также возможность принимать участие в сопутствующих мероприятиях с участием футболистов и официальных лиц клуба.

Основная сфера деятельности завода «Гусар» – производство и проектирование запорно-регулирующей арматуры и нефтегазового оборудования.