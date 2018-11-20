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    Арматурный завод «Гусар» стал официальным партнером «Динамо»

    «Динамо» объявило о начале сотрудничества с арматурным заводом «Гусар».

    По условиям договора компания из Гусь-Хрустального получает право на использование фирменной символики и логотипа «Динамо» в своих рекламных целях и официальных мероприятиях, права на размещение фирменного логотипа ООО «Гусар» на рекламных материалах в рамках домашних матчей основного и молодeжного составов «Динамо», а также возможность принимать участие в сопутствующих мероприятиях с участием футболистов и официальных лиц клуба.

    Основная сфера деятельности завода «Гусар» – производство и проектирование запорно-регулирующей арматуры и нефтегазового оборудования.

    Источник: ФК «Динамо»

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    20.11.2018 14:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 20 ноября 2018, 20:23

      Видел в ларьке презервативы Гусар, тоже спонсор?

      0
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      Рейтинг: +19

      Вячеслав_fcsm 20 ноября 2018, 17:13

      Эскадрон динам летучих

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 20 ноября 2018, 17:00

      Навеяло:
      "А где арматурный? - Там. - Где там? - Там. - Да какой же это арматурный, это слесарный!"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +577

      yurdin 20 ноября 2018, 15:15

      Хорошее название у спонсора и производство,наДеюсь,прибыльное...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 20 ноября 2018, 14:53

      такой спонсор должен быть у Урала, Динаме подошли бы "Камеры ведиофиксации нарушений г. Москвы"

      1
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