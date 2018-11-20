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    Рабьо сообщил о своем желании перейти в «Барселону»

    Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Француз уже сообщил о своем желании представителям каталонского клуба.

    Контракт 23-летнего футболиста с парижанами истекает в июне 2019 года. Хавбек отказывается продлевать соглашение, поэтому с 1 января он сможет вести переговоры с другими клубами.

    В этом сезоне Рабьо провел за «ПСЖ» 16 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Mundo Deportivo

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    20.11.2018 13:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 ноября 2018, 17:13

      Здесь желание обоюдное, тем более, что он приходит свободным агентом. Игрок молод, мастеровит и качественный. Пассажиров "Барса" распродаст или отдаст в аренду.

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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 20 ноября 2018, 14:04

      Зачем Барсе столько футболистов при этом оставляют шлак, например как Мунир, Семеду, Вермален, тот же Ленгле, который только так голы привозит, Денис, Рафинья, Сампер, и тот же Видаль + арендованные и последние 4ро как раз центровые хавбэки

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