Рабьо сообщил о своем желании перейти в «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Француз уже сообщил о своем желании представителям каталонского клуба.

Контракт 23-летнего футболиста с парижанами истекает в июне 2019 года. Хавбек отказывается продлевать соглашение, поэтому с 1 января он сможет вести переговоры с другими клубами.

В этом сезоне Рабьо провел за «ПСЖ» 16 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.