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    Мамаев занимается спортом в камере и читает православную литературу 

    Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал об условиях содержания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО.

    – Что сейчас происходит с Кокориным и Мамаевым в СИЗО?

    – Претензий по условиям содержания у ребят по-прежнему нет, а я был у всех фигурантов этого дела. У них сократилось посещение спортивного зала, но Павел и Александр понимают эту ситуацию.

    В частности, Мамаев рассказал, что он занимается спортом в камере. У него есть коврик для йоги, и он на нем делает упражнения на пресс.

    Мамаев надеется, что в скором времени ему будет предоставлена возможность позвонить жене.

    – Писали, что Мамаев читает книги, в том числе и литературу на религиозную тематику. Это так?

    – Да, это верная информация. Они с Константином (сокамерник Мамаева) сделали иконостас, с разными маленькими иконками из храма. Около пятнадцати штук. Поместили их на картонку. Если обратите внимание, у Мамаева даже есть татуировки на религиозную тему.

    Видно, что для него это важно, поэтому я уверен, что он читает и православную литературу и занимается философией. Он отметил, что если бы не жена с детьми, то вообще никаких проблем не испытывал бы и не переживал бы сильно.

    Кокорин и Мамаев помещены в СИЗО до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «Советский спорт»

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    20.11.2018 00:10
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4951

      polt 20 ноября 2018, 12:16

      Чего так мало иконок в иконостасе?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 ноября 2018, 11:51

      у нас теперь будущий философ будет с мантией выдет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 ноября 2018, 11:38

      А церква в тюряге есть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +799

      амани 20 ноября 2018, 10:31

      что сказать, молодец! хватит мальчишеством заниматься , пора взрослеть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 ноября 2018, 10:06

      Нужно просто развестись и можно продолжить сидеть дальше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 ноября 2018, 09:59

      как же банально отмазывают,одному типо плохо,второй типо в бога поверил.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 20 ноября 2018, 09:37

      А какой туалетной бумагой он пользуется???

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ухоженный крокодил 20 ноября 2018, 18:45

      Есть такая туалетная бумага? Или ты, как обычно лепишь, лишь бы ляпнуть?

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ухоженный крокодил 20 ноября 2018, 22:41

      Есть с любой эмблемой, можно даже с тобой заказать. Но нет туалетной бумаги Спартак. Спартак не производит туалетную бумагу.

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 20 ноября 2018, 06:59

      Заставь дурака богу молиться он и лоб расшибёт..Потерял к нему хоть какое то уважение и интерес..Человек конкретно без мозгов.

      4
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 20 ноября 2018, 06:05

      Это понты, это это понты)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 20 ноября 2018, 06:04

      Раньше надо было это делать, вместо того чтобы бухать и избивать людей

      4
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